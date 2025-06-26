Очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной прошел 26 июня, стороны осуществили равноценный обмен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — рассказали URA.RU в Минобороны России. По их данным, стороны обменялись одинаковым количеством пленных.
В настоящее время российские бойцы, вернувшиеся из плена, находятся на территории Белоруссии — им оказывается медицинская и психологическая помощь. Позже их доставят на территорию РФ, где они пройдут реабилитацию и лечение.
Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли 16 мая и 2 июня. На последнем раунде было достигнуто соглашение о выдаче Киеву Москвой около шести тысяч тел бойцов ВСУ, а также об обмене от одной тысячи до 1,2 тысячи военнопленных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова заявил, что дата нового раунда российско-украинских переговоров будет определена после завершения переговоров. Об этом сообщает 360.ru.
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