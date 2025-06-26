Россия и Украина совершили очередной этап обмена пленными. Видео

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Россия и Украина совершили паритетный обмен пленными
Россия и Украина совершили паритетный обмен пленными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной прошел 26 июня, стороны осуществили равноценный обмен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — рассказали URA.RU в Минобороны России. По их данным, стороны обменялись одинаковым количеством пленных.

В настоящее время российские бойцы, вернувшиеся из плена, находятся на территории Белоруссии — им оказывается медицинская и психологическая помощь. Позже их доставят на территорию РФ, где они пройдут реабилитацию и лечение.

Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли 16 мая и 2 июня. На последнем раунде было достигнуто соглашение о выдаче Киеву Москвой около шести тысяч тел бойцов ВСУ, а также об обмене от одной тысячи до 1,2 тысячи военнопленных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова заявил, что дата нового раунда российско-украинских переговоров будет определена после завершения переговоров. Об этом сообщает 360.ru.

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Очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной прошел 26 июня, стороны осуществили равноценный обмен. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — рассказали URA.RU в Минобороны России. По их данным, стороны обменялись одинаковым количеством пленных. В настоящее время российские бойцы, вернувшиеся из плена, находятся на территории Белоруссии — им оказывается медицинская и психологическая помощь. Позже их доставят на территорию РФ, где они пройдут реабилитацию и лечение. Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли 16 мая и 2 июня. На последнем раунде было достигнуто соглашение о выдаче Киеву Москвой около шести тысяч тел бойцов ВСУ, а также об обмене от одной тысячи до 1,2 тысячи военнопленных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова заявил, что дата нового раунда российско-украинских переговоров будет определена после завершения переговоров. Об этом сообщает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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