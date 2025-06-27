Еврокомиссия выделит Украине миллиарды за счет замороженных активов РФ

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Евросоюз направит Украине 11 млрд евро из доходов по активам РФ
Евросоюз направит Украине 11 млрд евро из доходов по активам РФ Фото:

Европейская комиссия предоставит Украине новый кредит на сумму 11 млрд евро. Средства планируется направить в рамках более широкой программы поддержки на 50 млрд евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

«Мы намерены подготовить к выделению кредит на оставшиеся €11 млрд от Группы семи за счет доходов от замороженных активов России. Это решение станет частью нашей масштабной программы помощи Украине объемом €50 млрд, рассчитанной на ближайшие годы», — приводит цитату Урсулы фон дер Ляйен ТАСС. 

Отмечается, что программа предусматривает использование прибыли от реинвестирования замороженных российских активов в Европе. Таким образом, Евросоюз рассчитывает частично покрыть долговые обязательства без дополнительной нагрузки на свои бюджеты.

Ранее Украина уже получила от Евросоюза несколько траншей макрофинансовой помощи, в том числе один миллиард евро за счет прибыли от замороженных российских активов, в рамках инициативы ERA. Всего с начала действия этой программы Киев получил семь миллиардов евро поддержки. Кроме того, ожидается решение МВФ о выделении Украине очередного транша в размере 500 миллионов долларов.

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Европейская комиссия предоставит Украине новый кредит на сумму 11 млрд евро. Средства планируется направить в рамках более широкой программы поддержки на 50 млрд евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.  «Мы намерены подготовить к выделению кредит на оставшиеся €11 млрд от Группы семи за счет доходов от замороженных активов России. Это решение станет частью нашей масштабной программы помощи Украине объемом €50 млрд, рассчитанной на ближайшие годы», — приводит цитату Урсулы фон дер Ляйен ТАСС.  Отмечается, что программа предусматривает использование прибыли от реинвестирования замороженных российских активов в Европе. Таким образом, Евросоюз рассчитывает частично покрыть долговые обязательства без дополнительной нагрузки на свои бюджеты. Ранее Украина уже получила от Евросоюза несколько траншей макрофинансовой помощи, в том числе один миллиард евро за счет прибыли от замороженных российских активов, в рамках инициативы ERA. Всего с начала действия этой программы Киев получил семь миллиардов евро поддержки. Кроме того, ожидается решение МВФ о выделении Украине очередного транша в размере 500 миллионов долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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