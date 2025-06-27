В РАН рассказали о правильном написании слова «бог»

Институт Виноградова РАН: написание слова «бог» зависит от контекста
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Написание слова «бог» с маленькой или заглавной буквы зависит от контекста, заявили в институте Виноградова РАН
Написание слова «бог» с маленькой или заглавной буквы зависит от контекста, заявили в институте Виноградова РАН Фото:

Написание слова «бог» в русском языке с большой или маленькой буквы зависит от контекста. Об этом сообщили в Институте русского языка имени Виноградова РАН.

«Конечно, во всех текстах церковных, так или иначе связанных с религиозной тематикой, там будет однозначно большая буква (Бог — ред. URA.RU), а что касается устойчивых выражений — "бог с ним", такого плана — мы пишем по традиции с маленькой буквы, это общие рекомендации», — сообщили специалисты учреждения. Информацию об этом передает РИА "Новости".

В Институте русского языка отметили, что существует множество устойчивых выражений со словом «бог», в которых оно традиционно пишется со строчной буквы. К таким фразам относятся, например, «слава богу», «бог знает», «бог даст», которые не связаны с непосредственным религиозным смыслом и используются как идиоматические обороты.

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Написание слова «бог» в русском языке с большой или маленькой буквы зависит от контекста. Об этом сообщили в Институте русского языка имени Виноградова РАН. «Конечно, во всех текстах церковных, так или иначе связанных с религиозной тематикой, там будет однозначно большая буква (Бог — ред. URA.RU), а что касается устойчивых выражений — "бог с ним", такого плана — мы пишем по традиции с маленькой буквы, это общие рекомендации», — сообщили специалисты учреждения. Информацию об этом передает РИА "Новости". В Институте русского языка отметили, что существует множество устойчивых выражений со словом «бог», в которых оно традиционно пишется со строчной буквы. К таким фразам относятся, например, «слава богу», «бог знает», «бог даст», которые не связаны с непосредственным религиозным смыслом и используются как идиоматические обороты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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