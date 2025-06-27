ФСИН предложила ввести в СИЗО экспресс-свидания

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ФСИН уже начала тестировать экспресс-свидания в ряде учреждений
ФСИН уже начала тестировать экспресс-свидания в ряде учреждений Фото:

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предложила ввести в следственных изоляторах (СИЗО) экспресс-свидания между заключенными и их адвокатами. Нововведение предусматривает встречи продолжительностью до 30 минут. Об этом сообщила президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Светлана Володина.

«Мы поддерживаем эту идею только при условии», — рассказала Володина ТАСС. По ее словам, такой формат возможен только при согласии адвоката и если получасового времени достаточно для решения необходимых вопросов.

Заместитель председателя комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов Нвер Гаспарян акцентировал внимание на необходимости создания специальных кабинетов для проведения экспресс-свиданий. По его мнению, такие помещения должны быть доступны не только адвокатам, но и родственникам обвиняемых, если опция будет расширяться. ФСИН уже начала тестировать экспресс-свидания в ряде учреждений. В московских СИЗО действует 16 специальных кабинетов, по одному открыт в УФСИН по Республике Крым и Севастополю, а также в Брянской области. Запись на такие встречи планируется организовать через портал «Госуслуги», что должно упростить процесс для всех участников.

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предложила ввести в следственных изоляторах (СИЗО) экспресс-свидания между заключенными и их адвокатами. Нововведение предусматривает встречи продолжительностью до 30 минут. Об этом сообщила президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Светлана Володина. «Мы поддерживаем эту идею только при условии», — рассказала Володина ТАСС. По ее словам, такой формат возможен только при согласии адвоката и если получасового времени достаточно для решения необходимых вопросов. Заместитель председателя комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов Нвер Гаспарян акцентировал внимание на необходимости создания специальных кабинетов для проведения экспресс-свиданий. По его мнению, такие помещения должны быть доступны не только адвокатам, но и родственникам обвиняемых, если опция будет расширяться. ФСИН уже начала тестировать экспресс-свидания в ряде учреждений. В московских СИЗО действует 16 специальных кабинетов, по одному открыт в УФСИН по Республике Крым и Севастополю, а также в Брянской области. Запись на такие встречи планируется организовать через портал «Госуслуги», что должно упростить процесс для всех участников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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