Центробанк: большинство россиян будут выплачивать ипотеку до старости

Около 60% россиян, которые взяли ипотеку, закончат выплачивать ее в возрасте от 60 лет и старше. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
«Средний возраст, в котором планируется погашение ипотеки, „смещается вправо“ — растет доля заемщиков, которые закроют ипотеку после 60 лет. В начале текущего года таких было 62%», — пояснила Данилова в интервью изданию InvestFuture.
По оценкам Банка России, такая тенденция связана с увеличением сроков кредитования — порядка половины всех ипотечных договоров сейчас оформляются на 25–30 лет. При этом, если в 2022 году граждане в среднем гасили ипотеку за восемь лет, то сейчас клиенты с низкой процентной ставкой не торопятся досрочно закрывать долговые обязательства.
Преобладающее большинство новых ипотечных заемщиков по-прежнему составляют граждане в возрасте от 20 до 40 лет (70% всех выдач). Однако рост числа пожилых ипотечников аналитики объясняют не только увеличением сроков кредитования, но и популярностью программ семейной ипотеки.
Ранее Банк России отмечал, что в первом квартале 2025 года объем выдачи новых ипотечных кредитов снизился до 0,6 трлн рублей, а средний срок кредитования увеличился почти до 26 лет из-за роста стоимости жилья. Несмотря на сокращение выдач и ужесточение условий, спрос на ипотеку сохраняется, а средний размер займа достиг 4,4 млн рублей.
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