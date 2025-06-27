Задержанный пикапер угрожает облапать корреспондентку SHOT прямо из обезьянника

Shot: задержанный пикапер угрожает домогательством журналистке
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанный пикапер угрожает домогательством журналистке Shot
Задержанный пикапер угрожает домогательством журналистке Shot Фото:

Один из пикаперов по имени Матвей, который ранее приставал к москвичкам, за что и был задержан, продолжает вести себя вызывающе даже из изолятора (в простонародье — обезьянник). В разговоре с журналисткой Shot, отвечая на вопрос, зачем он лапал девчонок, тот заявил, что с удовольствием облапал бы и ее. 

«Тебя я тоже буду лапать», — заявил Матвей. В настоящий момент он, вместе со своим другом, задержаны на 15 суток. Ранее те были задержаны после того, как приставали к 21-летней балерине, находясь при этом в пьяном состоянии. 

Ранее в Москве уже фиксировались случаи домогательств к девушкам со стороны так называемых пикаперов, вдохновленных блогером Алексом Лесли, который, по данным главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, с 2008 года призывал своих подписчиков к подобным действиям. После многочисленных жалоб москвичек на приставания и съемку происходящего на видео правоохранительные органы начали уделять больше внимания проблеме, однако сам Лесли покинул Россию. В настоящий момент задерживаются последователи Лесли.

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Один из пикаперов по имени Матвей, который ранее приставал к москвичкам, за что и был задержан, продолжает вести себя вызывающе даже из изолятора (в простонародье — обезьянник). В разговоре с журналисткой Shot, отвечая на вопрос, зачем он лапал девчонок, тот заявил, что с удовольствием облапал бы и ее.  «Тебя я тоже буду лапать», — заявил Матвей. В настоящий момент он, вместе со своим другом, задержаны на 15 суток. Ранее те были задержаны после того, как приставали к 21-летней балерине, находясь при этом в пьяном состоянии.  Ранее в Москве уже фиксировались случаи домогательств к девушкам со стороны так называемых пикаперов, вдохновленных блогером Алексом Лесли, который, по данным главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, с 2008 года призывал своих подписчиков к подобным действиям. После многочисленных жалоб москвичек на приставания и съемку происходящего на видео правоохранительные органы начали уделять больше внимания проблеме, однако сам Лесли покинул Россию. В настоящий момент задерживаются последователи Лесли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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