Задержанный пикапер угрожает облапать корреспондентку SHOT прямо из обезьянника

Один из пикаперов по имени Матвей, который ранее приставал к москвичкам, за что и был задержан, продолжает вести себя вызывающе даже из изолятора (в простонародье — обезьянник). В разговоре с журналисткой Shot, отвечая на вопрос, зачем он лапал девчонок, тот заявил, что с удовольствием облапал бы и ее.
«Тебя я тоже буду лапать», — заявил Матвей. В настоящий момент он, вместе со своим другом, задержаны на 15 суток. Ранее те были задержаны после того, как приставали к 21-летней балерине, находясь при этом в пьяном состоянии.
Ранее в Москве уже фиксировались случаи домогательств к девушкам со стороны так называемых пикаперов, вдохновленных блогером Алексом Лесли, который, по данным главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, с 2008 года призывал своих подписчиков к подобным действиям. После многочисленных жалоб москвичек на приставания и съемку происходящего на видео правоохранительные органы начали уделять больше внимания проблеме, однако сам Лесли покинул Россию. В настоящий момент задерживаются последователи Лесли.
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