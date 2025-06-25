По всей Москве девушки массово жалуются на домогательства — мужчины подходят к ним, начинают трогать и предлагают заняться сексом, при этом снимая происходящее на видео. Со временем выяснилось, что они выполняли «задание» куратора — блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова), который называет себя «гуру секса и соблазнения» и прямо призывает к насилию: подходить к девушкам, трогать их и предлагать интимную связь. В Госдуме уже заявили, что таких людей нужно изолировать и отправлять на принудительное лечение. Истории девушек о домогательствах, призывы к насилию от «секс-гуру» и комментарий властей — в материале URA.RU.
Москвички пожаловались на домогательства
«Подошел, встал сзади и взял за ягодицы»
В центре Москвы зафиксирована серия случаев домогательств к девушкам: в районе Китай-города и на прилегающих улицах молодые мужчины грубо приставали к прохожим, снимая происходящее на видео. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно рассказу 22-летней студентки Полины Хохломы, инцидент произошел днем 22 июня. «Он подошел очень близко, встал немного сзади и взял меня за ягодицы. Как мне показалось, он очень долго меня держал, это не был просто шлепок. Он делал это до тех пор, пока я не среагировала. Потом он развернулся и пошел к другу, который все это снимал», — заявила девушка. По ее словам, когда она включила камеру на телефоне, нападавшие скрылись.
После случившегося Хохлома обратилась в ближайший отдел полиции, где встретила другую девушку с аналогичной жалобой. Заявление у девушки приняли.
«Давай потрахаемся»
Похожие случаи происходили еще в нескольких районах — неизвестные мужчины на улицах в районе Китай-города, Покровки, Тверского и Чистопрудного бульваров. Одна из пострадавших, 27-летняя Дарья, также заявила о намерении обратиться в полицию. По словам девушки, инцидент произошел возле станции метро «Китай-город».
«Ко мне подошел взрослый мужчина, схватил меня за попу и сказал: „Давай потрахаемся“. На мой вопрос „Что ты делаешь?“ он ответил: „Я просто хотел испытать на тебе новый опыт“», — рассказала Дарья, ее слова передали в telegram-канале. Она добавила, что испугалась, оттолкнула мужчину и убежала с места происшествия.
Схожие ситуации произошли и с другими жительницами города. Еще одна москвичка сообщила, что неизвестный парень на улице в районе Китай-города попытался взять ее за руку, схватил за ягодицы, перекрыл путь и не давал пройти, предлагая непристойные вещи. Девушка также сумела вырваться и скрыться.
«Почему я должна пугаться и оглядываться, как будто виновата я?»
Еще две молодые женщины стали жертвами домогательств со стороны неизвестных мужчин. По словам одной из девушек, к ней подошли двое мужчин, один из которых схватил ее за руку, а второй начал трогать за ягодицы. Мужчины предложили заняться сексом, снимая происходящее на видео и смеясь.
«Я ругалась, я отталкивала, я злилась <...> Я не делала ничего, чтобы это произошло. Я просто шла по своим делам. Почему кто-то может подойти, схватить меня и уйти, посмеиваясь? А я должна пугаться, оглядываться, менять свой маршрут, как будто виновата я», — рассказала пострадавшая.
Еще одна горожанка сообщила, что инцидент произошел на оживленной улице при большом скоплении людей, однако никто из прохожих не вмешался и не поинтересовался ее состоянием. По ее словам, происшествие случилось около 17:00, когда она возвращалась домой в спортивной одежде.
«Начните лаять»
После волны приставаний девушки начали делиться способами защиты от приставаний на улице. Одна из них рассказала: если девушка видит, как к ней направляется незнакомец, нужно начать лаять — это может отпугнуть его. Также она порекомендовала скидывать геолокацию телефона хотя бы одному своему близкому. А по возвращении домой, если девушка подозревает, что ее преследуют, — никогда не включать свет сразу, потому что это может помешать преследователю точно определить ее квартиру. Другие советуют не молчать о подобных случаях, а также всегда носить с собой средства для защиты.
«Гуру секса и соблазнения»
Со временем выяснилось, что многие из парней, кто приставал к девушкам на улицах Москвы, выполняли «задание» своего наставника — они были участниками платных курсов по пикапу, организованных блогером Алексом Лесли. Об этом сообщает «Газета.ru».
Программа тренинга предполагала, что участники должны были подойти к 30 девушкам на улице, попытаться познакомиться и затем перейти к физическому контакту без согласия. Эти действия совпадают с описанными случаями домогательств, о которых в последние дни сообщили жертвы. По заверениям Лесли, которые он распространял с помощью своего курса, «каждая женщина хочет секса, но только по определенным правилам». Все участники тренингов делились достижениями и публиковали видео в закрытых чатах.
После того как девушки начали писать заявления в полицию Лесли опубликовал видео, в котором раскритиковал учеников за неправильное выполнение его инструкций. В нем он прямо призвал последователей к сексуальному насилию над девушками.
«Вы что должны были сделать? Что я говорил? Подойти, взять за задницу, увести в туалет и там ****** ее. А так как вы не завершили этап — они недовольны. Поэтому исправляйте свои ошибки», — заявил Кириллов. Видео с его обращением публикует telegram-канал Baza.
Лесли ранее прославился скандальными тренингами по «раскрепощению». Он не раз становился объектом общественного порицания, отмечается в публикации «Москвич Mag». Однако в настоящее время он находится не в России.
Организатор скандального «телесного тренинга» заявил, что не видит ничего предосудительного в приставаниях к женщинам. Об этом он сообщил в беседе с telegram-каналом Baza. «Что такого в том, чтобы взять незнакомку за жопу? Это обязательно криминализировать в России? В России, при текущем оттоке населения и демографии нужно разрешать все, лишь бы люди [занимались сексом]. А не бегать по ментовкам и запрещать курсы, способствующие повышению либидо у программистов и офисных работников. Так что хотите не хотите, девочки, — придется [заниматься сексом] и рожать», — заявил Лесли.
Он добавил, что жалобы на домогательства, по его мнению, исходят лишь от женщин, которые якобы «сталкиваются с трудностями в отношениях с мужчинами». Блогер уверен, что его курсы помогают участникам «почувствовать уверенность» и повысить активность в личной жизни.
Мнение депутата
Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов предложил изолировать и принудительно лечить тех, кто распространяет идеи домогательства к девушкам на улицах. Парламентарий отметил, что подобные инциденты нельзя расценивать как простую шалость или хулиганство.
«С моей точки зрения, тут ответ очевиден. Это не просто хулиганское поведение, не просто шалость — это правонарушение, которое, судя по всему, связано с особенностями психического состояния данного человека. И самое лучшее будет, конечно, не просто изоляция этого гражданина, а изоляция с принудительным лечением», — заявил Милонов.
Он также подчеркнул, что такие меры позволят обеспечить безопасность общества и снизить риски повторения опасного поведения. По мнению депутата, выпускать подобных людей на улицу преждевременно и небезопасно, поскольку их поступки могут быть признаком серьезных психических нарушений. Милонов убежден, что только после прохождения обязательного лечения можно говорить о возможности возвращения таких граждан к обычной жизни.
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