Mash: ребенок выпал из катера в результате резкого маневра отца-бизнесмена

Пятилетний ребенок пропал без вести после того, как выпал за борт катера на канале имени Москвы. Причем, по предварительным данным, за рулем находился отец ребенка, который является бизнесменом. Об этом сообщает Mash.
«Пятилетний ребенок выпал из катера в результате резкого маневра. <...> Предварительно, за штурвалом катера Chris-Craft Corsair 32 был отец ребенка — бизнесмен Олег Ф», — отмечают авторы канала. Также изначально сообщалось, что ЧП произошло в результате крушения одного катера с другим, однако Mash опровергает версию со вторым средством. Далее в МЧС Московской области подтвердили версию с резким маневром капитана судна. Однако информацию о том, что за рулем был отец ребенка — бизнесмен, официально пока не подтвердили.
Во время движения катера по каналу отец ребенка набрал скорость и совершил резкий маневр. В результате этого мальчик оказался за бортом, его подхватило течение и унесло. После происшествия катер столкнулся с берегом, уточняют журналисты.
Поиски ребенка продолжаются уже несколько часов. Спасатели обследуют акваторию, к операции присоединились водолазы. Как уточняет источник, пока обнаружить мальчика не удалось. На месте работают сотрудники экстренных служб и полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в подмосковных Химках на канале имени Москвы в результате столкновения двух маломерных судов, после чего пятилетний мальчик выпал за борт. Поиски ребенка продолжаются, к операции привлечены спасатели и водолазы.
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