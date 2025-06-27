Mash: ребенок выпал из катера в Химках

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На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы
На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы Фото:

В подмосковных Химках на канале имени Москвы два маломерных судна столкнулись на высокой скорости. В результате аварии из одного из катеров выпал пятилетний мальчик.

«Пятилетний мальчик выпал из катера при столкновении с другим судном», — пишет telegram-канал Mash. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы. В настоящее время продолжаются поисковые работы: водолазы обследуют акваторию канала, задействована специальная техника. К этому часу обнаружить мальчика не удалось.

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В подмосковных Химках на канале имени Москвы два маломерных судна столкнулись на высокой скорости. В результате аварии из одного из катеров выпал пятилетний мальчик. «Пятилетний мальчик выпал из катера при столкновении с другим судном», — пишет telegram-канал Mash. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы. В настоящее время продолжаются поисковые работы: водолазы обследуют акваторию канала, задействована специальная техника. К этому часу обнаружить мальчика не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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