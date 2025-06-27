Тело пятилетнего мальчика, упавшего за борт катера, обнаружили в канале имени Москвы в Химках. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«Тело пятилетнего мальчика, выпавшего из катера, нашли в канале имени Москвы в Химках», — говорится в сообщении telegram-канала. Поиски ребенка длились около пяти часов. В них участвовали бригады спасателей и дайверов, которые до последнего не теряли надежду.
Ребенок вылетел за борт судна из-за резкого маневра. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении отца мальчика, предпринимателя Олега Филиппова, управлявшего катером. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Московская транспортная прокуратура осуществляет контроль за ходом данного дела.
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