Спустя пять часов найдено тело мальчика, выпавшего из катера в Химках. Видео

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Тело мальчика было найдено спустя примерно пять часов поисков
Тело мальчика было найдено спустя примерно пять часов поисков Фото:
новость из сюжета
В Химках ребенок пропал без вести после того, как выпал из катера в воду из-за столкновения с другим судном

Тело пятилетнего мальчика, упавшего за борт катера, обнаружили в канале имени Москвы в Химках. Об этом пишет telegram-канал Shot.

«Тело пятилетнего мальчика, выпавшего из катера, нашли в канале имени Москвы в Химках», — говорится в сообщении telegram-канала. Поиски ребенка длились около пяти часов. В них участвовали бригады спасателей и дайверов, которые до последнего не теряли надежду.

Ребенок вылетел за борт судна из-за резкого маневра. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении отца мальчика, предпринимателя Олега Филиппова, управлявшего катером. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Московская транспортная прокуратура осуществляет контроль за ходом данного дела.

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Тело пятилетнего мальчика, упавшего за борт катера, обнаружили в канале имени Москвы в Химках. Об этом пишет telegram-канал Shot. «Тело пятилетнего мальчика, выпавшего из катера, нашли в канале имени Москвы в Химках», — говорится в сообщении telegram-канала. Поиски ребенка длились около пяти часов. В них участвовали бригады спасателей и дайверов, которые до последнего не теряли надежду. Ребенок вылетел за борт судна из-за резкого маневра. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении отца мальчика, предпринимателя Олега Филиппова, управлявшего катером. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Московская транспортная прокуратура осуществляет контроль за ходом данного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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