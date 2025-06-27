Пятилетний мальчик пропал без вести после того, как выпал за борт катера на канале имени Москвы. Предположительно, за рулем судна был его собственный отец. Сейчас ребенка ищут спасатели МЧС и водолазы. Что известно о ЧП на данный момент — в материале URA.RU.
Что произошло на канале имени Москвы
В подмосковных Химках на канале имени Москвы пятилетний мальчик выпал за борт катера после резкого маневра. Первоначально предполагалось, что это произошло при столкновении катера с теплоходом «Георгий Жуков», о чем писал telegram-канал Shot. Позже эту информацию опровергли.
По предварительным данным, управлять катером Chris-Craft Corsair 32 во время происшествия мог отец ребенка, который является предпринимателем. Об этом пишет telegram-канал Mash. Во время движения по каналу имени Москвы судно набрало высокую скорость, после чего мужчина совершил резкое движение катером. В результате чего ребенок выпал за борт. Его быстро подхватило и унесло течением. Катер, потеряв управление, столкнулся с берегом. В Следственном комитете отметили, что ребенок был без спасательного жилета.
В МЧС Московской области подтвердили версию с резким маневром капитана судна. Однако информацию о том, что за рулем был отец ребенка, официально пока не подтверждена.
Поиски пятилетнего мальчика еще ведутся
В настоящий момент поиски ребенка еще продолжаются. Развернуты поисково-спасательные работы. В спасении мальчика участвуют сотрудники МЧС, водолазы и психологи.
«Сейчас в полном объеме развернуты поисково-спасательные работы. На месте работают: инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Московской области, спасатели муниципальной службы „ХимСпас“, водолазы Московской областной противопожарно-спасательной службы и психологи МЧС России», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС Московской области.
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