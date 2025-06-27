«Ребенка унесло течением»: что известно о падении мальчика в воду после столкновения катера с судном в Химках

Пятилетний ребенок выпал из катера на канале имени Москвы, его ищут
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Поиски пятилетнего мальчика продолжаются
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новость из сюжета
В Химках ребенок выпал из катера в воду после столкновения с другим судном

Пятилетний мальчик пропал без вести после того, как выпал за борт катера на канале имени Москвы. Предположительно, за рулем судна был его собственный отец. Сейчас ребенка ищут спасатели МЧС и водолазы. Что известно о ЧП на данный момент — в материале URA.RU.

Что произошло на канале имени Москвы

В подмосковных Химках на канале имени Москвы пятилетний мальчик выпал за борт катера после резкого маневра. Первоначально предполагалось, что это произошло при столкновении катера с теплоходом «Георгий Жуков», о чем писал telegram-канал Shot. Позже эту информацию опровергли.

По предварительным данным, управлять катером Chris-Craft Corsair 32 во время происшествия мог отец ребенка, который является предпринимателем. Об этом пишет telegram-канал Mash. Во время движения по каналу имени Москвы судно набрало высокую скорость, после чего мужчина совершил резкое движение катером. В результате чего ребенок выпал за борт. Его быстро подхватило и унесло течением. Катер, потеряв управление, столкнулся с берегом. В Следственном комитете отметили, что ребенок был без спасательного жилета.

В МЧС Московской области подтвердили версию с резким маневром капитана судна. Однако информацию о том, что за рулем был отец ребенка, официально пока не подтверждена.

Поиски пятилетнего мальчика еще ведутся

В настоящий момент поиски ребенка еще продолжаются. Развернуты поисково-спасательные работы. В спасении мальчика участвуют сотрудники МЧС, водолазы и психологи.

«Сейчас в полном объеме развернуты поисково-спасательные работы. На месте работают: инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Московской области, спасатели муниципальной службы „ХимСпас“, водолазы Московской областной противопожарно-спасательной службы и психологи МЧС России», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС Московской области.

Поисково-спасательные работы развернуты в полном объеме, говорят в МЧС
Поисково-спасательные работы развернуты в полном объеме, говорят в МЧС
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Пятилетний мальчик пропал без вести после того, как выпал за борт катера на канале имени Москвы. Предположительно, за рулем судна был его собственный отец. Сейчас ребенка ищут спасатели МЧС и водолазы. Что известно о ЧП на данный момент — в материале URA.RU. Что произошло на канале имени Москвы В подмосковных Химках на канале имени Москвы пятилетний мальчик выпал за борт катера после резкого маневра. Первоначально предполагалось, что это произошло при столкновении катера с теплоходом «Георгий Жуков», о чем писал telegram-канал Shot. Позже эту информацию опровергли. По предварительным данным, управлять катером Chris-Craft Corsair 32 во время происшествия мог отец ребенка, который является предпринимателем. Об этом пишет telegram-канал Mash. Во время движения по каналу имени Москвы судно набрало высокую скорость, после чего мужчина совершил резкое движение катером. В результате чего ребенок выпал за борт. Его быстро подхватило и унесло течением. Катер, потеряв управление, столкнулся с берегом. В Следственном комитете отметили, что ребенок был без спасательного жилета. В МЧС Московской области подтвердили версию с резким маневром капитана судна. Однако информацию о том, что за рулем был отец ребенка, официально пока не подтверждена. Поиски пятилетнего мальчика еще ведутся В настоящий момент поиски ребенка еще продолжаются. Развернуты поисково-спасательные работы. В спасении мальчика участвуют сотрудники МЧС, водолазы и психологи. «Сейчас в полном объеме развернуты поисково-спасательные работы. На месте работают: инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Московской области, спасатели муниципальной службы „ХимСпас“, водолазы Московской областной противопожарно-спасательной службы и психологи МЧС России», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС Московской области.
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