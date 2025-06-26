Глава депимущества Сургута Дворников и бывший вице-мэр Шаров арестованы

Глава департамента имущественных отношений Сургута (ХМАО) Алексей Дворников и бывший вице-мэр Виталий Шаров арестованы. Судья поддержал ходатайство следователей о мере пресечения в виде заключения под стражу до 26 августа, сообщили URA.RU в пресс-службе городского суда.
«Избрана мера пресечения до 26 августа 2025 года. Срок два месяца», — уточнили в пресс-службе.
Оба чиновника проходят обвиняемыми по уголовном делу о продаже агентства воздушных сообщений, принадлежащего муниципалитету. Следователи считают, что цена была значительно занижена.
Ранее URA.RU писало о задержании Дворникова и Шарова. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
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