26 июня 2025

Глава депимущества Сургута Дворников и бывший вице-мэр Шаров арестованы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутских чиновников отправили под арест
Сургутских чиновников отправили под арест Фото:

Глава департамента имущественных отношений Сургута (ХМАО) Алексей Дворников и бывший вице-мэр Виталий Шаров арестованы. Судья поддержал ходатайство следователей о мере пресечения в виде заключения под стражу до 26 августа, сообщили URA.RU в пресс-службе городского суда.

«Избрана мера пресечения до 26 августа 2025 года. Срок два месяца», — уточнили в пресс-службе.

Оба чиновника проходят обвиняемыми по уголовном делу о продаже агентства воздушных сообщений, принадлежащего муниципалитету. Следователи считают, что цена была значительно занижена.

Ранее URA.RU писало о задержании Дворникова и Шарова. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

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Глава департамента имущественных отношений Сургута (ХМАО) Алексей Дворников и бывший вице-мэр Виталий Шаров арестованы. Судья поддержал ходатайство следователей о мере пресечения в виде заключения под стражу до 26 августа, сообщили URA.RU в пресс-службе городского суда. «Избрана мера пресечения до 26 августа 2025 года. Срок два месяца», — уточнили в пресс-службе. Оба чиновника проходят обвиняемыми по уголовном делу о продаже агентства воздушных сообщений, принадлежащего муниципалитету. Следователи считают, что цена была значительно занижена. Ранее URA.RU писало о задержании Дворникова и Шарова. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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