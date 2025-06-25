Директор депимущества администрации Сургута Алексей Дворников и бывший вице-мэр Виталий Шаров стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным источников URA.RU в силовых структурах, им инкриминируют продажу по заниженной стоимости пакета акций «Западно-сибирского агентства воздушных сообщений», принадлежавших муниципалитету.
«Имущественный комплекс и само предприятие было продано за 125 миллионов рублей. На тот момент мэр Сургута Андрей Филатов обосновал депутатам целесообразность продажи актива по такой цене его убыточностью, „чтобы собака на сене не сидела“», — отмечает инсайдер.
Сделка была проведена в конце декабря 2023 года. Городские власти планировали приватизацию признанного убыточным актива еще раньше, в 2020-м, но в итоге значительно снизили стоимость и смогли реализовать его только три года спустя.
Подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. В пресс-службе следственного управления Следкома по ХМАО отказались комментировать задержание Дворникова и Шарова.
Ранее URA.RU писало об обысках в здании мэрии Сургута, расположенном на улице Восход, 4. Также были задержаны директор депимущества Дворников и бывший вице-мэр Шаров.
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