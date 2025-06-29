Свадьба, разводы и страшная болезнь: третий сезон турецкого сериала «Зимородок» покажут на НТВ

В понедельник, 30 июня, на НТВ стартует премьера финального сезона популярного турецкого сериала «Зимородок». В новых сериях непростая история любви ловеласа Ферита и красавицы из Антепа Сейран обретет новый виток. О том, кто снимается в новом сезоне и что ожидать зрителям — в материале URA.RU.
О чем сериал «Зимородок»
Сериал «Зимородок» рассказывает о взаимоотношениях Сейран и Ферита — молодых людей, чье детство прошло в строгой дисциплине и авторитарном воспитании. В итоге они были вынуждены вступить в брак против своей воли. В основу сценария легли мемуары психиатра Гюльсерен Будайиджиоглу. При этом сама Будайиджиоглу строго придерживается профессиональной этики и не раскрывает личности своих пациентов. Единственное, что она позволила себе сообщить в интервью — речь идет о представителях одной из наиболее состоятельных семей Турции.
Что произошло во втором сезоне сериала «Зимородок»
Во втором сезоне Сейран узнает о беременности Пелин, бывшей возлюбленной Ферита, и решает разорвать отношения. Кроме того, главная героиня сталкивается с тяжелым заболеванием, однако предпочитает никому об этом не рассказывать. В заключительном эпизоде Сейран теряет сознание, и лишь тогда Фериту становится известно о серьезных проблемах со здоровьем жены.
Спустя два года в судьбах Корханы и Шанлы произошли значительные перемены. В период лечения в больнице Сейран знакомится с Синаном, который страдает тем же заболеванием. Между молодыми людьми завязываются близкие отношения, и они принимают решение вступить в брак.
В жизни Ферита также произошли важные изменения — он стал ведущим дизайнером ювелирных изделий семейной компании. Абидин, следуя просьбе Суны, оставил дом. Суна развелась с Каей и теперь готовится к свадьбе с Абидином. В семьях Корханов и Шанлы также произошли другие значимые события: Казым расторг брак с Эсме и женился на Зеррин, а Гюльгюн покинула особняк после развода с Орханом.
Что произойдет в третьем сезоне сериала «Зимородок»
Третий сезон начинается с неожиданных поворотов для зрителей. Сейран и Ферит приняли решение расстаться, так как дочь Казыма не пожелала подвергать любимого мучениям из-за своей болезни. Теперь каждый из них строит собственную жизнь. Сейрош состоит в отношениях с Синаном и планирует вступить с ним в брак, а у Ферита появилась новая возлюбленная по имени Дияр.
Суна завершила бракоразводный процесс с Каей и готовится к свадьбе с Абидином. Эсме оставила Казыма и начала самостоятельную жизнь. После неудачной женитьбы на Зеррин, матери Пело, Казым оказался в финансовом кризисе и был признан банкротом. На свадьбе Суны и Казыма пути Сейран и Ферита вновь пересекаются. Несмотря на стремление забыть общее прошлое, им не удается сделать это окончательно. Героям предстоит не только бороться за собственное счастье, но также встретиться с матерью Абидина и противостоять врагам из прошлого, о которых они уже успели забыть.
Кто снимается в третьем сезоне сериала «Зимородок»
- Афра Сарачоглу — главная героиня Сейран Корхан;
- Мерт Рамазан Демир — Ферит Корхан;
- Гюльчин Сантырджыоглу — Ифакат, вдова, любовница отца Ферита;
- Эмре Алтуг — отец Ферита Орхан;
- Берил Позам — Суна, старшая дочь Казыма и Эсме;
- Гезде Кансу — Гюльгюн, жена Орхана, мать Ферита;
- Догукан Полат — брат Ферита Фуат;
- Хюлья Дуяр — Шефика, повар семьи Ялы.
Кто и когда снимал сериал «Зимородок»
Режиссерами всех трех сезонов телесериала «Зимородок» являются Бурджу Алптекин и Альптекин Бозкурт. Бурджу Алптекин принимает участие в создании проекта с самого начала, а также известна своей работой над такими турецкими сериалами, как «Дар» и «Другая жизнь». Альптекин Бозкурт присоединился к режиссерской команде «Зимородка», начиная с седьмой серии первого сезона.
Перед началом третьего сезона сценарист Мехмет Барыш Гюнгер вновь покинул проект. Продолжением истории занимается сценаристка Зейнеп Бонче, ранее работавшая над такими сериалами, как «Жар-птицы» и «Дочь посла». Съемочный процесс третьего сезона стартовал в августе 2024 года и проходит в Стамбуле и Газиантепе. Первые эпизоды были отсняты на пляже в районе Шиле, расположенном на побережье Черного моря в Стамбуле.
Рейтинги сериала «Зимородок»
С 2022 года российская аудитория активно интересуется турецким сериалом «Зимородок». На платформе «Кинопоиск» этот драматический проект получил оценку 7,9 из 10, а на сайте MyShows его рейтинг составляет 4,34 балла из 5 возможных.
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