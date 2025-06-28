Украина второй раз за утро попыталась сбросить дроны на российские регионы

МО: пять дронов ВСУ уничтожено над Брянской, Курской и Белгородской областями
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За два с половиной часа силами ПВ РФ уничтожено пять украинских дронов
За два с половиной часа силами ПВ РФ уничтожено пять украинских дронов Фото:

Российская противовоздушная оборона сбила пять украинских беспилотников. Дроны ВСУ уничтожены в период с 8.00 по 10.30 по МСК, сообщило Минобороны РФ. 

«С 8.00 мск до 10.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале Минобороны.

Отмечается, что два беспилотных летательных аппарата были обнаружены и уничтожены в небе над Брянской и Белгородской областями. Еще один беспилотник был ликвидирован на территории Курской области.

Ранее было известно о восьми сбитых беспилотниках ВСУ. Российские средства ПВО уничтожили украинские дроны над Орловской и Брянской областями, а также над Крымом. Их удалось перехватить с 6.45 до 08.00 по МСК. 

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Российская противовоздушная оборона сбила пять украинских беспилотников. Дроны ВСУ уничтожены в период с 8.00 по 10.30 по МСК, сообщило Минобороны РФ.  «С 8.00 мск до 10.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале Минобороны. Отмечается, что два беспилотных летательных аппарата были обнаружены и уничтожены в небе над Брянской и Белгородской областями. Еще один беспилотник был ликвидирован на территории Курской области. Ранее было известно о восьми сбитых беспилотниках ВСУ. Российские средства ПВО уничтожили украинские дроны над Орловской и Брянской областями, а также над Крымом. Их удалось перехватить с 6.45 до 08.00 по МСК. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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