Украина второй раз за утро попыталась сбросить дроны на российские регионы

Российская противовоздушная оборона сбила пять украинских беспилотников. Дроны ВСУ уничтожены в период с 8.00 по 10.30 по МСК, сообщило Минобороны РФ.
«С 8.00 мск до 10.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале Минобороны.
Отмечается, что два беспилотных летательных аппарата были обнаружены и уничтожены в небе над Брянской и Белгородской областями. Еще один беспилотник был ликвидирован на территории Курской области.
Ранее было известно о восьми сбитых беспилотниках ВСУ. Российские средства ПВО уничтожили украинские дроны над Орловской и Брянской областями, а также над Крымом. Их удалось перехватить с 6.45 до 08.00 по МСК.
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