Украинские дроны сбили над тремя российскими регионами

Утром средства противовоздушной обороны РФ сбили восемь беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
«С 06.45 мск до 08.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что над Орловской областью сбили четыре дрона, над Брянской — три, над Крымом — один.
В пятницу, 27 июня, в результате атаки БПЛА ВСУ на Брянскую область пострадали четверо мирных жителей. Кроме того, повреждения получили свыше десяти жилых домов, предает «360.ru».
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