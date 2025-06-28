«Император Зеледрон I»: у Зеленского появилось новое прозвище на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский намерен сделать страну одним из мировых лидеров по производству беспилотников. В связи с масштабными планами украинского главы, опальный депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в настоящий момент под заключением, придумал новое прозвище своему президенту — император дронов Зеледрон I.
«В связи с грандиозными планами превратить страну в фабрику дронов, предлагаю считать нашего лидера императором дронов. Зеледрон I», — написал Дубинский в своем telegram-канале. По его словам, руководство Украины рассчитывает использовать беспилотные летательные аппараты против России в массовом порядке.
Ранее Владимир Зеленский объявил о запуске совместного с Великобританией производства дронов-перехватчиков и беспилотников дальнего радиуса действия, а также неоднократно подчеркивал необходимость расширения выпуска вооружений, в том числе беспилотников, для сдерживания российских войск. По данным Bloomberg, президент Украины ставил задачу увеличить количество ударов дронами до 300–500 в сутки и просил западных союзников выделить около 30 миллиардов долларов на развитие оборонной промышленности страны.
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