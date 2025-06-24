Зеленский рассказал о планах по совместному производству дронов с Великобританией

Украина и Великобритания начнут совместное производство дронов-перехватчиков и беспилотников дальнего радиуса действия. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
«Взаимодействие в этой сфере позволит Украине получать стабильное финансирование важных проектов, а именно в производстве дронов-перехватчиков и дронов дальнего радиуса действия. И есть хороший результат сегодняшней встречи — дополнительное решение о совместном производстве», — отметил президент в своем telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал необходимость расширения производства вооружений и просил западных союзников выделить около 30 миллиардов долларов для развития оборонной промышленности Украины, в том числе для увеличения выпуска и применения беспилотников. По данным агентства Bloomberg, украинский президент ставил задачу довести число ударов дронами до 300–500 в сутки для сдерживания российских войск.
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