Зеленский рассказал о планах по совместному производству дронов с Великобританией

Украина и Великобритания начнут совместное производство беспилотников
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Украина и Британия начнут совместно производить дроны
Украина и Британия начнут совместно производить дроны Фото:

Украина и Великобритания начнут совместное производство дронов-перехватчиков и беспилотников дальнего радиуса действия. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Взаимодействие в этой сфере позволит Украине получать стабильное финансирование важных проектов, а именно в производстве дронов-перехватчиков и дронов дальнего радиуса действия. И есть хороший результат сегодняшней встречи — дополнительное решение о совместном производстве», — отметил президент в своем telegram-канале.

Ранее Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал необходимость расширения производства вооружений и просил западных союзников выделить около 30 миллиардов долларов для развития оборонной промышленности Украины, в том числе для увеличения выпуска и применения беспилотников. По данным агентства Bloomberg, украинский президент ставил задачу довести число ударов дронами до 300–500 в сутки для сдерживания российских войск.

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Украина и Великобритания начнут совместное производство дронов-перехватчиков и беспилотников дальнего радиуса действия. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «Взаимодействие в этой сфере позволит Украине получать стабильное финансирование важных проектов, а именно в производстве дронов-перехватчиков и дронов дальнего радиуса действия. И есть хороший результат сегодняшней встречи — дополнительное решение о совместном производстве», — отметил президент в своем telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал необходимость расширения производства вооружений и просил западных союзников выделить около 30 миллиардов долларов для развития оборонной промышленности Украины, в том числе для увеличения выпуска и применения беспилотников. По данным агентства Bloomberg, украинский президент ставил задачу довести число ударов дронами до 300–500 в сутки для сдерживания российских войск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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