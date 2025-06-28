28 июня 2025

Протестующие в Сербии начали драться с полицией. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские применили силу против людей, которые начали бросать бутылки
Полицейские применили силу против людей, которые начали бросать бутылки Фото:

В центре Белграда 28 июня произошли столкновения между участниками оппозиционного митинга и полицейскими. Протестующие потребовали роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

«Изначально мирный протест перерос в столкновения. Сотрудники вынуждены применять против участников акции дубинки и спецсредства», — уточнил telegram-канала SHOT.

По сведению издания, митинг продолжается несколько часов. К зданию парламента продолжают стягиваться дополнительные силы правопорядка.

Как сообщало URA.RU ранее, протестующие выдвинули ультиматум властям Сербии с требованием объявить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный лагерь сторонников президента у здания парламента. На акцию в центр Белграда вышли около 36 тысяч человек.

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В центре Белграда 28 июня произошли столкновения между участниками оппозиционного митинга и полицейскими. Протестующие потребовали роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Соответствующее видео появилось в социальных сетях. «Изначально мирный протест перерос в столкновения. Сотрудники вынуждены применять против участников акции дубинки и спецсредства», — уточнил telegram-канала SHOT. По сведению издания, митинг продолжается несколько часов. К зданию парламента продолжают стягиваться дополнительные силы правопорядка. Как сообщало URA.RU ранее, протестующие выдвинули ультиматум властям Сербии с требованием объявить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный лагерь сторонников президента у здания парламента. На акцию в центр Белграда вышли около 36 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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