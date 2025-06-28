Родители еще надеются: у истории с пропавшей в 2010 году пермячкой Катей Четиной новый поворот

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад об исчезновении малолетней Кати Четиной в Прикамье. Поиски девочки ведутся уже 15 лет, передает пресс-служба ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а также основаниях принятого процессуального решения», — указано в telegram-канале ведомства. Поводом для такой реакции стал сюжет о пропавшей девочке, вышедший на федеральном канале.
В регионе после инцидент возбудили уголовное дело. Но предварительное следствие в итоге приостановили. По одной из версий ребенок, которому на тот момент было пять лет, утонул в реке. При этом, несмотря на все попытки, тело обнаружено не было.
Родственники настаивают, что пропавшая жива. Они надежды еще не потеряли. В беседе с журналистами семья рассказывала, что в тот злополучный день они вместе с друзьями отправились отдыхать на берег реки в окрестностях камня Ермак под Кунгуром. Взрослые беседовали, а дети играли. В какой-то момент поняли, что Кати нет. На берегу нашли только тапок. С тех пор родители девочки ни на день не прекращали поиски, прорабатывая самые невероятные версии случившегося.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!