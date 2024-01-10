Пермская полиция продолжает поиски пропавшей 13 лет назад Кати Четиной

Поиски девочки приостановили восемь лет назад
Полиция Пермского края продолжает разыскивать пропавшую 13 лет назад Катю Четину. Девочка исчезла, когда отдыхала с родителями у камня Ермак недалеко от Кунгура.
«Сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия. Кроме этого, информация о розыске Четиной размещена на официальном сайте ГУ в разделе «Розыск детей», — пишет 59.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.
Поиски девочки приостановили восемь лет назад. Но в декабре 2023 года доклад по делу Кати Четиной запрашивал глава СК России Александр Бастрыкин. Спустя месяц в СМИ появилась информация, что поиски снова возобновили.
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