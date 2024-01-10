10 января 2024

Пермская полиция продолжает поиски пропавшей 13 лет назад Кати Четиной

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Блокпосты. Свердловская область, Нижний Тагил, полицейские, силовики, зима, нижний тагил, рейд, чп, полиция, ночь, патрулирование, инцидент
Поиски девочки приостановили восемь лет назад Фото:

Полиция Пермского края продолжает разыскивать пропавшую 13 лет назад Катю Четину. Девочка исчезла, когда отдыхала с родителями у камня Ермак недалеко от Кунгура.

«Сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия. Кроме этого, информация о розыске Четиной размещена на официальном сайте ГУ в разделе «Розыск детей», — пишет 59.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.

Поиски девочки приостановили восемь лет назад. Но в декабре 2023 года доклад по делу Кати Четиной запрашивал глава СК России Александр Бастрыкин. Спустя месяц в СМИ появилась информация, что поиски снова возобновили.

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Полиция Пермского края продолжает разыскивать пропавшую 13 лет назад Катю Четину. Девочка исчезла, когда отдыхала с родителями у камня Ермак недалеко от Кунгура. «Сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия. Кроме этого, информация о розыске Четиной размещена на официальном сайте ГУ в разделе «Розыск детей», — пишет 59.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю. Поиски девочки приостановили восемь лет назад. Но в декабре 2023 года доклад по делу Кати Четиной запрашивал глава СК России Александр Бастрыкин. Спустя месяц в СМИ появилась информация, что поиски снова возобновили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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