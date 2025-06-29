Появились кадры разгрома украинских БЭК российским Су-30. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Истребитель Су-30 ракетой Х-31 поразил безэкипажный катер ВСУ
Истребитель Су-30 ракетой Х-31 поразил безэкипажный катер ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские вооруженные силы отразили очередную атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Кадры уничтожения трех морских дронов опубликовали в СМИ.

«Уничтожение трех безэкипажных катеров авиационным ударом истребителем Су-30 с применением ракеты Х-31. Также в акватории Черного моря по вражеским целям обработали с применением барражирующих боеприпасов „Ланцет“», — говорится в сообщении «Российской газеты».

Безэкипажные катеры представляют серьезную угрозу. Они оснащены ракетами Р-73 класса «воздух-воздух», способными поражать авиацию.

Ранее российские военные неоднократно отражали атаки ВСУ в Черном море: так, по данным Минобороны РФ, только за один день были уничтожены управляемая ракета «Нептун-МД» и четыре беспилотника, а 6 июня — три ракеты этого типа. Всего, по официальной информации, за последние месяцы российские силы ликвидировали более 170 дронов в акватории Черного моря.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские вооруженные силы отразили очередную атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Кадры уничтожения трех морских дронов опубликовали в СМИ. «Уничтожение трех безэкипажных катеров авиационным ударом истребителем Су-30 с применением ракеты Х-31. Также в акватории Черного моря по вражеским целям обработали с применением барражирующих боеприпасов „Ланцет“», — говорится в сообщении «Российской газеты». Безэкипажные катеры представляют серьезную угрозу. Они оснащены ракетами Р-73 класса «воздух-воздух», способными поражать авиацию. Ранее российские военные неоднократно отражали атаки ВСУ в Черном море: так, по данным Минобороны РФ, только за один день были уничтожены управляемая ракета «Нептун-МД» и четыре беспилотника, а 6 июня — три ракеты этого типа. Всего, по официальной информации, за последние месяцы российские силы ликвидировали более 170 дронов в акватории Черного моря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...