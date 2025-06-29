Российские вооруженные силы отразили очередную атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Кадры уничтожения трех морских дронов опубликовали в СМИ.
«Уничтожение трех безэкипажных катеров авиационным ударом истребителем Су-30 с применением ракеты Х-31. Также в акватории Черного моря по вражеским целям обработали с применением барражирующих боеприпасов „Ланцет“», — говорится в сообщении «Российской газеты».
Безэкипажные катеры представляют серьезную угрозу. Они оснащены ракетами Р-73 класса «воздух-воздух», способными поражать авиацию.
Ранее российские военные неоднократно отражали атаки ВСУ в Черном море: так, по данным Минобороны РФ, только за один день были уничтожены управляемая ракета «Нептун-МД» и четыре беспилотника, а 6 июня — три ракеты этого типа. Всего, по официальной информации, за последние месяцы российские силы ликвидировали более 170 дронов в акватории Черного моря.
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