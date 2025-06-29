29 июня 2025

Рогозин поделился хорошими новостями с фронта. Видео

Бойцы РФ сняли на видео замену украинского флага на триколор
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У еще одного населенного пункта в Запорожской области развевается теперь триколор
У еще одного населенного пункта в Запорожской области развевается теперь триколор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска заняли населенный пункт на территории Запорожской области в зоне проведения СВО. Военнослужащие сняли флаг противника и установили российский триколор. Видео опубликовал в своем telegram-канале сенатор, командир, начальник ЦСН «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин. 

«Летая с декабря по этой дороге, так и хотелось запустить штурмовой дрон „Князь Вандал Новгородский“ в этот флаг. Но наши солдаты сегодня сняли флаг противника и повесили наш триколор», — цитирует Рогозин в telegram-канале сообщение от старшего боевого расчета, в котором говорится о продвижении российских войск.

В публикации упоминается, что российские подразделения находятся на окраинах Каменского и продолжают вытеснять противника. Также отмечается, что украинские силы готовятся оставить Степногорск. 

Ранее российские военные уже устанавливали государственные флаги на занятых позициях в Херсоне и Днепропетровской области, а также сообщали о продвижении на ряде направлений, включая Донецкую и Луганскую народные республики. В частности, на День России триколор был поднят над домом в Херсоне с помощью дрона, а в Мирном и других населенных пунктах Днепропетровской области также были установлены российские флаги.

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Российские войска заняли населенный пункт на территории Запорожской области в зоне проведения СВО. Военнослужащие сняли флаг противника и установили российский триколор. Видео опубликовал в своем telegram-канале сенатор, командир, начальник ЦСН «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин.  «Летая с декабря по этой дороге, так и хотелось запустить штурмовой дрон „Князь Вандал Новгородский“ в этот флаг. Но наши солдаты сегодня сняли флаг противника и повесили наш триколор», — цитирует Рогозин в telegram-канале сообщение от старшего боевого расчета, в котором говорится о продвижении российских войск. В публикации упоминается, что российские подразделения находятся на окраинах Каменского и продолжают вытеснять противника. Также отмечается, что украинские силы готовятся оставить Степногорск.  Ранее российские военные уже устанавливали государственные флаги на занятых позициях в Херсоне и Днепропетровской области, а также сообщали о продвижении на ряде направлений, включая Донецкую и Луганскую народные республики. В частности, на День России триколор был поднят над домом в Херсоне с помощью дрона, а в Мирном и других населенных пунктах Днепропетровской области также были установлены российские флаги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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