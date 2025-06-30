МЧС поделилось подробностями мощного пожара на востоке Москвы

На востоке Москвы произошел пожар в металлическом контейнере. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы во второй половине дня. Подробности сообщает МЧС города.
«На улице Плеханова произошло возгорание в металлическом контейнере», — пишет МЧС в официальном telegram-канале. К ликвидации огня были привлечены 12 сотрудников и четыре единицы специальной техники. Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.
Обновление 13:05 мск: Возгорание удалось локализовать. Ведутся работы по его окончательной ликвидации.
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