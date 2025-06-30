МЧС поделилось подробностями мощного пожара на востоке Москвы

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К ликвидации огня были привлечены 12 сотрудников
К ликвидации огня были привлечены 12 сотрудников Фото:

На востоке Москвы произошел пожар в металлическом контейнере. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы во второй половине дня. Подробности сообщает МЧС города.

«На улице Плеханова произошло возгорание в металлическом контейнере», — пишет МЧС в официальном telegram-канале. К ликвидации огня были привлечены 12 сотрудников и четыре единицы специальной техники. Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало. 

Обновление 13:05 мск: Возгорание удалось локализовать. Ведутся работы по его окончательной ликвидации.

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На востоке Москвы произошел пожар в металлическом контейнере. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы во второй половине дня. Подробности сообщает МЧС города. «На улице Плеханова произошло возгорание в металлическом контейнере», — пишет МЧС в официальном telegram-канале. К ликвидации огня были привлечены 12 сотрудников и четыре единицы специальной техники. Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.  Обновление 13:05 мск: Возгорание удалось локализовать. Ведутся работы по его окончательной ликвидации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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