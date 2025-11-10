Новогодние праздники оказались под угрозой из-за активистов

«Центр подготовил открытое обращение от жителей Москвы, Петербурга и других городов страны с призывом отменить празднование Нового года и направить средства на помощь детям и бойцам СВО», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова Кормухина. В обращении отмечается, что значительное число граждан направляет долю своих доходов, включая заработную плату и пенсионные выплаты, на оказание поддержки участникам боевых действий. Кроме того, люди принимают деятельное участие в волонтерских проектах, связанных со сбором гуманитарных грузов.