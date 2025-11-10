Новогодние праздники оказались под угрозой из-за активистов
Вместо празднования Нового года предлагается направить средства бойцам СВО и детям
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Православное движение «Сорок сороков» выступило с призывом отменить новогодние праздники в России. Соответствующее обращение адресовано жителям крупных городов. Об этом сообщил координатор-основатель движения Андрей Кормухин.
«Центр подготовил открытое обращение от жителей Москвы, Петербурга и других городов страны с призывом отменить празднование Нового года и направить средства на помощь детям и бойцам СВО», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова Кормухина. В обращении отмечается, что значительное число граждан направляет долю своих доходов, включая заработную плату и пенсионные выплаты, на оказание поддержки участникам боевых действий. Кроме того, люди принимают деятельное участие в волонтерских проектах, связанных со сбором гуманитарных грузов.
Ранее общественный деятель Вадим Попов предлагал сократить новогодние праздники до шести дней и уменьшить продолжительность отпуска до 21 календарного дня, аргументируя это необходимостью повышения эффективности экономики в условиях СВО и санкционного давления. Однако законопроект по этому вопросу в Госдуму не вносился, и график праздничных дней на 2026 год остается без изменений.
