Мастер-классы по вязанию веников, чай и фаер-шоу: чем удивит фестиваль «Дружба» в челябинском районе

В Ашинском районе Челябинской области 12-13 июля пройдет праздник национальных культур — XXVIII открытый областной фестиваль «Дружба». Мероприятие соберет гостей на трех площадках — в городах Сим и Миньяр, а также в поселке Ук, предлагая им познакомиться с традициями, кухней и творчеством славянских и тюркских народов через мастер-классы, ярмарки и игры.
Первый областной фестиваль белорусской культуры в Симе: 12 июля
Юных челябинцев и их родителей ждет фестиваль «Белорусские торжки» — путешествие в мир белорусской культуры. С 11:00 на территории местного Дворца культуры развернется красочное открытие с концертной программой «Две сестры — Беларусь и Россия».
Особый интерес вызовет парад-конкурс славянских оберегов, где можно будет рассмотреть рушники, вышиванки, соломенные изделия, кукол и другие предметы быта. На гастрономической площадке «Славянская трапеза» гости смогут попробовать национальные угощения и поучаствовать в конкурсе славянских блюд. В «Городе мастеров» пройдут мастер-классы по изготовлению сувениров, а на детской площадке — старинные игры и хороводы.
Фольклорный праздник в Миньяре: 12 июля
На площади городского Дворца культуры в 11:00 начнется фольклорный праздник тюркских народов «Летний нардуган». Участники смогут проявить свои таланты в конкурсе «Венок из целебных трав», узнать секреты приготовления традиционных сладостей на гастрономическом конкурсе «Летний день год кормит!» и научиться играть в национальные игры. Завершит мероприятие чайная церемония с мастер-классами заваривания ароматных травяных сборов.
«Иван Купала-2025» в поселке Ук: 12 июля
Волшебный праздник «Иван Купала-2025» развернется в 17:00. Гостей ждет конкурс девичьей красы «Купава-25», соревнование по вязанию банных веников с возможностью научиться правилам настоящей русской бани, и конкурс плетения венков «Купальский венок». В торговых рядах можно будет приобрести уникальные сувениры, а на мастер-классах — создать что-то своими руками. Кульминацией вечера станет гала-концерт в 19:00 с награждением участников, костер и захватывающее фаер-шоу в 21:00.
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