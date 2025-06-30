30 июня 2025

Стали известны детали атаки ВСУ на Донецк

Пушилин: при ракетной атаке ВСУ по Донецку погиб человек, еще двое пострадали
© Служба новостей «URA.RU»
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Пушилин подтвердил атаку ВСУ на Донецк
Пушилин подтвердил атаку ВСУ на Донецк Фото:

В результате обстрела столицы Донецкой Народной Республики вечером 30 июня погибла женщина, еще трое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний, получили ранения. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем официальном telegram-канале.

По словам Пушилина, около 21:00 (мск) украинские войска нанесли удар по Донецку с применением дальнобойных ракет авиационного базирования. «К сожалению, в Ворошиловском районе есть жертвы — погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина», — заявил глава республики. Он добавил, что на месте атаки возник пожар, повреждены объекты инфраструктуры: торговые павильоны рынка «Сокол», центральный универмаг и банк. Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия происшествия, более точная информация о разрушениях будет предоставлена после завершения работ.

Также атаки были зафиксированы в Горловке. В Центрально-Городском районе города в результате удара беспилотника-камикадзе пострадал молодой человек 2006 года рождения. Медицинские службы оказывают пострадавшим необходимую помощь. В Калининском и Никитовском районах города повреждены 12 жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры, включая поликлинику, общежитие, три котельные, аптеку и отделение банка.

По данным оперативных служб республики, в течение суток со стороны ВСУ было совершено 26 атак с использованием дальнобойных ракет, ствольной артиллерии калибра 155 мм и ударных беспилотников.

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В результате обстрела столицы Донецкой Народной Республики вечером 30 июня погибла женщина, еще трое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний, получили ранения. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем официальном telegram-канале. По словам Пушилина, около 21:00 (мск) украинские войска нанесли удар по Донецку с применением дальнобойных ракет авиационного базирования. «К сожалению, в Ворошиловском районе есть жертвы — погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина», — заявил глава республики. Он добавил, что на месте атаки возник пожар, повреждены объекты инфраструктуры: торговые павильоны рынка «Сокол», центральный универмаг и банк. Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия происшествия, более точная информация о разрушениях будет предоставлена после завершения работ. Также атаки были зафиксированы в Горловке. В Центрально-Городском районе города в результате удара беспилотника-камикадзе пострадал молодой человек 2006 года рождения. Медицинские службы оказывают пострадавшим необходимую помощь. В Калининском и Никитовском районах города повреждены 12 жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры, включая поликлинику, общежитие, три котельные, аптеку и отделение банка. По данным оперативных служб республики, в течение суток со стороны ВСУ было совершено 26 атак с использованием дальнобойных ракет, ствольной артиллерии калибра 155 мм и ударных беспилотников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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