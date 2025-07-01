Украинские волонтеры закупают дорогостоящее оборудование, в том числе дроны, для тыловых подразделений под видом помощи передовым силам ВСУ в Сумской области. Об этом 1 июля сообщают представители российских силовых структур.
По словам источника агентства, волонтеры организуют сбор средств якобы для подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения на сумском направлении. Однако, как уточнил собеседник, в дальнейшем в социальных сетях появляются сообщения о том, что необходимую сумму собрать не удалось, а подразделение, которому предназначалась помощь, якобы было уничтожено. «Появились данные о том, что украинские волонтеры под видом сбора средств для подразделений ВСУ в Сумской области закупают дорогостоящее оборудование для тыловых подразделений», — рассказал источник ТАСС.
По его словам, в ряде случаев дорогостоящие беспилотники и техника, собранные на средства граждан, направляются не на передовую, а в тыловые части, например, в Ивано-Франковск. В этих тыловых бригадах техника зачастую остается невостребованной и не применяется по назначению.
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