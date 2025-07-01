Госсекретарь Дагестана, у которого прошли обыски, отправлен в отставку

Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов освобожден от должности. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Сергея Меликова.
«Государственный секретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов освобожден от должности», — сообщила пресс-служба главы региона. Информацию о кадровых перестановках представители Меликова сообщили в своем telegram-канале.
Это не все кадровые перестановки. Так исполняющим обязанности главы администрации города Махачкалы был назначен Джамбулат Салавов, Запир Гасанов занял должность временно исполняющего обязанности главы Кайтагского района. В качестве временно исполняющего обязанности руководителя Министерства транспорта Республики Дагестан утвержден Магомед Тагиров, тогда как Сергей Касьянов был освобожден от должности руководителя Государственной жилищной инспекции Дагестана.
Правоохранители Дагестана сообщили, что 25 июня по адресам, имеющим отношение к Магомедову, в том числе в его доме были проведены обыски. Действия шли в рамках расследования уголовного дела о незаконной приватизации предприятия «Дагнефтебаза». После задержали и самого госсекретаря и некоторых его приближенных.
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