Подан новый иск к госсекретарю Дагестана

Генпрокуратура России подала новый гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам, которые были задержаны по делу о незаконной легализации доходов. Советский районный суд Махачкалы принял иск к производству 23 июня, следует из картотеки дел на сайте суда.
В числе ответчиков, помимо Магомедова, указаны его сын Магомед, дочь Саидат, Галимат и Маржанат Исмаиловы, а также компании ООО «МСБ Холдинг» и ООО «Транс Тек». Подробности иска не раскрываются. Подготовительное заседание назначено на 10 июля.
Накануне в Махачкале, в трех московских квартирах, связанных с родственниками Магомед-Султана Магомедова, прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о незаконной приватизации предприятия «Дагнефтебаза». Обыски проводились в более чем 50 адресах, включая квартиры и офисы, связанные с Магомедовым и его компаниями, находящимися под управлением его сына.
Изымались крупные суммы наличных и документы, относящиеся к делу. Магомедов, который также является основателем футбольного клуба «Анжи», был задержан вместе с родственниками и коллегами. Следствие считает, что незаконная приватизация сопровождалась легализацией доходов.
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