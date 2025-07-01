Директор парка «Тайган», на которого напал лев, рассказал о предстоящем лечении

Владельцу парка «Тайган», которого ранил лев, предстоит еще одна операция
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По словам Зубкова, напавший на него лев будет жить
По словам Зубкова, напавший на него лев будет жить Фото:
новость из сюжета
Лев напал на директора парка «Тайган» в Крыму

Владелец парка «Тайган» Олег Зубков, на которого напал лев, сообщил, что ему предстоит еще одна операция. Об этом мужчина рассказал в соцсетях.

«Мое самочувствие уже лучше, хотя предстоит перенести еще одну операцию на шее», — написал Зубков. Его сообщение опубликовано в telegram-канале парка.

Кроме того, мужчина отметил, что лев, который на него напал, будет жить и дальше. По словам Зубкова, животное ни в чем не виновато, вся ответственность лежит на человеке.

О нападении льва на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова в Крыму стало известно 23 июня. Хищник тяжело травмировал его во время кормления, после чего тот попал в реанимацию. У него были серьезно повреждены мышцы шеи. С врачами в больнице он общался при помощи записок. Как отметила представитель парка Татьяна Алексагина, лев целенаправленно не нападал на Зубкова. По ее словам, мужчина просто оказался на пути у хищника, который схватил его «один раз». Также она рассказала, что директор парка «уже пишет и дает распоряжения».

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Владелец парка «Тайган» Олег Зубков, на которого напал лев, сообщил, что ему предстоит еще одна операция. Об этом мужчина рассказал в соцсетях. «Мое самочувствие уже лучше, хотя предстоит перенести еще одну операцию на шее», — написал Зубков. Его сообщение опубликовано в telegram-канале парка. Кроме того, мужчина отметил, что лев, который на него напал, будет жить и дальше. По словам Зубкова, животное ни в чем не виновато, вся ответственность лежит на человеке. О нападении льва на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова в Крыму стало известно 23 июня. Хищник тяжело травмировал его во время кормления, после чего тот попал в реанимацию. У него были серьезно повреждены мышцы шеи. С врачами в больнице он общался при помощи записок. Как отметила представитель парка Татьяна Алексагина, лев целенаправленно не нападал на Зубкова. По ее словам, мужчина просто оказался на пути у хищника, который схватил его «один раз». Также она рассказала, что директор парка «уже пишет и дает распоряжения».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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