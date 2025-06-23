«Нападения не было»: в парке «Тайган» рассказали подробности инцидента со львом

После серьезной операции директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков пришел в себя. По словам представителя парка Татьяны Алексагиной, лев не нападал на директора парка.
«Он не нападал, Олег просто оказался на пути, лев схватил его один раз», — заявила Алексагина в официальном видеозаявлении, опубликованном в telegram-канале парка «Тайган». Инцидент произошел вчера, 22 июня, когда во время кормления животных директор парка оказался слишком близко к молодому льву. По словам представителя парка, животное испугалось резкого звука закрывающейся двери автомобиля. Следственное управление СК РФ по Крыму начало проверку данного происшествия.
По словам медиков, у Зубкова были серьезно повреждены мышцы шеи. В настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Директор парка был переведен в республиканскую клиническую больницу имени Семашко для дальнейшего лечения и реабилитации.
«Вчера его прооперировали. Утром он пришел в себя. У него все хорошо. Руки, ноги — все целое. Единственное, он сейчас еще очень слабо говорит после операции, но уже пишет и дает распоряжения», — отметила Алексагина.
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