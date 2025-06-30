В ХМАО спортсменка обвинила собственного тренера в домогательствах

В Ханты-Мансийске в сексуальных домогательствах ученица обвинила тренера спортивной школы. На время следствия педагога поместили под арест в тюменское СИЗО, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.
Тренер Петр (имя изменено — прим. URA.RU) одной из спортивных школ стал фигурантом уголовного дела о сексуальных домогательствах к своей ученице. На время следствия он помещен в тюменское СИЗО. Однако у многих в спортивной тусовке предъявленные обвинения вызывают вопросы. Поскольку о фактах харассмента девочка заявила спустя четыре года после того, как они якобы имели место быть.
Само заявление в правоохранительные органы было написано осенью 2024 года. Она утверждает, что мужчина закрывался вместе с ней в тренерской, где приставал и склонял к сексу. Сразу про это она боялась рассказывать и только повзрослев, решила вынести историю на суд общественности. «Девушка три раза меняла показания, первый раз она заявляла о домогательстве, позже — о насилии. Само заявление — это единственное, на чем строится обвинительная база. Следователи провели очную ставку, после чего тренер был арестован и отправлен в СИЗО. На днях срок пребывания в следственном изоляторе продлен до сентября, его перевели в СИЗО 4 в Винзили, где он, скорее всего, останется до суда», — рассказал инсайдер.
Другой собеседник URA.RU среди спортивной общественности считает, что обвиняемый мог стать жертвой оговора из-за интриг внутри учреждения. «В спортшколе есть несколько кланов. Петр не всегда был согласен с решениями руководства, о чем говорил вслух. Один из последних случаев — несправедливое распределение инвентаря среди тренеров. Выделенное экипировочным центром Дементьева почему-то досталось только одной тренерской, остальные остались не у дел», — поясняет осведомленный.
Журналисту агентства удалось связаться с заявительницей, однако объяснять ситуацию она отказалась. Также корреспондент поговорил с девушкой, которую спортсменка заявила как свидетельницу. Однако та крайне удивилась подобной роли. «Об этой ситуации я ничего не знаю. И вообще не верю, что так могло произойти. Занималась у тренера с шестого по девятый класс и ничего подобного не замечала по отношению к ней или другим ребятам», — констатировала девушка.
Жена Петра написала обращение к президента РФ Владимиру Путину. Она уверена, что супруг, больше двадцати лет тренировавший детей, стал жертвой внутренних войн в спортивной школе.
В пресс-службе следственного комитета ХМАО комментарии по этому делу давать отказались. «Дело связано с половой неприкосновенностью несовершеннолетнего. В этой связи закон не позволяет давать комментарий», — пояснили URA.RU в пресс-службе СК по ХМАО. В самой спортивной школе также отказались давать комментарии. Запрос был отправлен в администрацию Ханты-Мансийска. Из ответа следует, что в соответствии со статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации данные предварительного расследования не подлежат разглашению и могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя или дознавателя
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) бывший тренер по хоккею спортивной школы олимпийского резерва «Самотлор» Михаил Сапига получил условный срок за интимную переписку с несовершеннолетними воспитанницами. По данным источника URA.RU в силовых структурах, городской суд приговорил его к 5,5 года лишения свободы условно.
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