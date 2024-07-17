В Нижневартовске (ХМАО) бывший тренер по хоккею спортивной школы олимпийского резерва «Самотлор» Михаил Сапига получил условный срок за интимную переписку с несовершеннолетними воспитанницами. По данным источника URA.RU в силовых структурах, городской суд приговорил его к 5,5 года лишения свободы условно.
«Сапига получил 5,5 года условно за интимную переписку с воспитанницами и 3,5 года испытательного срока по ч.3 ст.135 УК РФ. Будет ли приговор суда обжалован, пока неизвестно», — сообщил инсайдер.
Информацию об условном сроке подтвердил источник, знакомый с Сапигой, а также инсайдеры в силовых структурах. URA.RU не удалось дозвониться до самого экс-тренера — номер, имеющийся в распоряжении редакции, недоступен. Не удалось дозвониться и пресс-секретарю Нижневартовского суда, он не ответил на звонок корреспондента.
На сайте суда в картотеке дел по фамилии обвиняемого невозможно найти информацию, поскольку это преступление против несовершеннолетних. Удалось найти уголовное дело по ч.3 ст. 135 УК РФ с пометкой «вынесен обвинительный приговор». Заседание проходило 26 июня. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами. В суд направлен запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что тренер из Нижневартовска, которого уличили в интимной переписке со школьницами, был замечен на свободе. Девочки, с которым он переписывался, опасаются мести.
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