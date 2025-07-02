«Зачем эта грязь?»: Боня раскрыла правду о романе 62-летнего Лепса с 19-летней

Телеведущая Виктория Боня: пусть Лепс и Аврора живут, как хотят
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Григорий и Аврора готовятся к свадьбе
Григорий и Аврора готовятся к свадьбе Фото:

Телеведущая Виктория Боня раскрыла правду об отношениях 62-летнего Григория Лепса и 19-летней Авроры Кибы. Светская дива заявила, что у семьи невесты певца якобы есть долги на сумму в 25 млн рублей. В связи с этим мать девушки «выдала дочь за Лепса».

«Лепс дружит не только с Авророй, но и с ее семьей. Причем очень давно! Еще до того как погиб ее отец. Вы не знали этого? Он ушел из-за того, что обанкротился. У них осталось много долгов, и мама Авроры выплачивала их самостоятельно», — пояснила Боня в эфире шоу «Злые языки».

Помимо этого ходят слухи, что на самом деле отношения пары основаны исключительно на пиаре. URA.RU обратилось с уточняющими вопросами к Боне. Однако теледива вдруг решила не развивать дальше эту тему.

«Люди живут, как им хочется. Оставьте их в покое, зачем эта грязь вся?» — пояснила Виктория.

Но историю решила продолжить Аврора. Увидев заявления Виктории, девушка молчать не стала. Она заявила, что Боня не в курсе правды об их семье. «25 миллионов — это сумма, которую мы тратим за лето», — отрезала Киба. Кроме того, она назвала Боню любовницей и заявила, что та далека от кругов общения ее семьи. А вся эта шумиха вокруг «разоблачения» романа с Лепсом нужна Боне только ради самопиара.

Лепс и Киба впервые заявили о себе как о паре летом 2024 года. Пара уверяет, что у них все серьезно и даже планирует свадьбу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Телеведущая Виктория Боня раскрыла правду об отношениях 62-летнего Григория Лепса и 19-летней Авроры Кибы. Светская дива заявила, что у семьи невесты певца якобы есть долги на сумму в 25 млн рублей. В связи с этим мать девушки «выдала дочь за Лепса». «Лепс дружит не только с Авророй, но и с ее семьей. Причем очень давно! Еще до того как погиб ее отец. Вы не знали этого? Он ушел из-за того, что обанкротился. У них осталось много долгов, и мама Авроры выплачивала их самостоятельно», — пояснила Боня в эфире шоу «Злые языки». Помимо этого ходят слухи, что на самом деле отношения пары основаны исключительно на пиаре. URA.RU обратилось с уточняющими вопросами к Боне. Однако теледива вдруг решила не развивать дальше эту тему. Но историю решила продолжить Аврора. Увидев заявления Виктории, девушка молчать не стала. Она заявила, что Боня не в курсе правды об их семье. «25 миллионов — это сумма, которую мы тратим за лето», — отрезала Киба. Кроме того, она назвала Боню любовницей и заявила, что та далека от кругов общения ее семьи. А вся эта шумиха вокруг «разоблачения» романа с Лепсом нужна Боне только ради самопиара. Лепс и Киба впервые заявили о себе как о паре летом 2024 года. Пара уверяет, что у них все серьезно и даже планирует свадьбу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...