01 июля 2025

Нефтяник из ХМАО добился компенсации за работу без трудового договора

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания из ХМАО выплатит четверть миллиона за отсутствие записи в трудовой книжке водителя
Компания из ХМАО выплатит четверть миллиона за отсутствие записи в трудовой книжке водителя Фото:

Суд в Лангепасе (ХМАО) заставил компанию «Транском», которая оказывает транспортные услуги нефтяным компаниям, выплатить компенсацию водителю за отсутствие трудового договора. По решению суда, организация обязана официально засчитать сотруднику стаж, внести запись в его трудовую книжку, оплатить неиспользованные отпуска, моральный вред и судебные расходы. Общая сумма выплат составит более 250 тысяч рублей.

«Истец — водитель цементировочного агрегата — подал исковое заявление в суд на подрядную организацию ООО „Транском“ из-за отсутствия трудового договора в течение пяти лет. Суд признал требование законным и постановил выплатить 222?116 рублей за неиспользованный отпуск, 10?000 рублей компенсации морального вреда и 20?000 рублей судебных расходов», — говорится в решении суда, с которым ознакомилось URA.RU.

Водитель пять лет работал на Ем-Еговском месторождении, выполняя рейсы на автомобиле «Урал» с цементировочной установкой. Несмотря на то что он числился как подрядчик, фактически он работал по графику, получал указания от руководства, подписывал путевые листы и отчитывался за выполненные задания. Он обратился в суд после увольнения, когда выяснилось, что официального стажа у него нет. В подтверждение своей позиции предоставил табеля, графики, маршрутные задания, листы учета рабочего времени и показания свидетелей.

«Транском» подало апелляционную жалобу в высшую судебную инстанцию. Попытка отменить решение оказалась безуспешной.

Агентство URA.RU направило запрос в ООО «Транском». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Когалыме (ХМАО) суд удовлетворил иск прокуратуры к фирме «Мастер-Нефть», которая оказывает сервисные услуги нефтяным предприятиям. Он обязал компанию выплатить 400 тысяч рублей компенсации морального вреда сотруднику, получившему травму на производстве.

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Суд в Лангепасе (ХМАО) заставил компанию «Транском», которая оказывает транспортные услуги нефтяным компаниям, выплатить компенсацию водителю за отсутствие трудового договора. По решению суда, организация обязана официально засчитать сотруднику стаж, внести запись в его трудовую книжку, оплатить неиспользованные отпуска, моральный вред и судебные расходы. Общая сумма выплат составит более 250 тысяч рублей. «Истец — водитель цементировочного агрегата — подал исковое заявление в суд на подрядную организацию ООО „Транском“ из-за отсутствия трудового договора в течение пяти лет. Суд признал требование законным и постановил выплатить 222?116 рублей за неиспользованный отпуск, 10?000 рублей компенсации морального вреда и 20?000 рублей судебных расходов», — говорится в решении суда, с которым ознакомилось URA.RU. Водитель пять лет работал на Ем-Еговском месторождении, выполняя рейсы на автомобиле «Урал» с цементировочной установкой. Несмотря на то что он числился как подрядчик, фактически он работал по графику, получал указания от руководства, подписывал путевые листы и отчитывался за выполненные задания. Он обратился в суд после увольнения, когда выяснилось, что официального стажа у него нет. В подтверждение своей позиции предоставил табеля, графики, маршрутные задания, листы учета рабочего времени и показания свидетелей. «Транском» подало апелляционную жалобу в высшую судебную инстанцию. Попытка отменить решение оказалась безуспешной. Агентство URA.RU направило запрос в ООО «Транском». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Когалыме (ХМАО) суд удовлетворил иск прокуратуры к фирме «Мастер-Нефть», которая оказывает сервисные услуги нефтяным предприятиям. Он обязал компанию выплатить 400 тысяч рублей компенсации морального вреда сотруднику, получившему травму на производстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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