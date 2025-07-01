Суд в Лангепасе (ХМАО) заставил компанию «Транском», которая оказывает транспортные услуги нефтяным компаниям, выплатить компенсацию водителю за отсутствие трудового договора. По решению суда, организация обязана официально засчитать сотруднику стаж, внести запись в его трудовую книжку, оплатить неиспользованные отпуска, моральный вред и судебные расходы. Общая сумма выплат составит более 250 тысяч рублей.
«Истец — водитель цементировочного агрегата — подал исковое заявление в суд на подрядную организацию ООО „Транском“ из-за отсутствия трудового договора в течение пяти лет. Суд признал требование законным и постановил выплатить 222?116 рублей за неиспользованный отпуск, 10?000 рублей компенсации морального вреда и 20?000 рублей судебных расходов», — говорится в решении суда, с которым ознакомилось URA.RU.
Водитель пять лет работал на Ем-Еговском месторождении, выполняя рейсы на автомобиле «Урал» с цементировочной установкой. Несмотря на то что он числился как подрядчик, фактически он работал по графику, получал указания от руководства, подписывал путевые листы и отчитывался за выполненные задания. Он обратился в суд после увольнения, когда выяснилось, что официального стажа у него нет. В подтверждение своей позиции предоставил табеля, графики, маршрутные задания, листы учета рабочего времени и показания свидетелей.
«Транском» подало апелляционную жалобу в высшую судебную инстанцию. Попытка отменить решение оказалась безуспешной.
Агентство URA.RU направило запрос в ООО «Транском». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в Когалыме (ХМАО) суд удовлетворил иск прокуратуры к фирме «Мастер-Нефть», которая оказывает сервисные услуги нефтяным предприятиям. Он обязал компанию выплатить 400 тысяч рублей компенсации морального вреда сотруднику, получившему травму на производстве.
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