26 июня 2025

Нефтяник из ХМАО отсудил у компании 400 тысяч за травму на производстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная компания выплатила работнику 400 тысяч рублей за производственную травму
Нефтяная компания выплатила работнику 400 тысяч рублей за производственную травму Фото:

В Когалыме (ХМАО) суд удовлетворил иск прокуратуры к фирме «Мастер-Нефть», которая оказывает сервисные услуги нефтяным предприятиям. Он обязал компанию выплатить 400 тысяч рублей компенсации морального вреда сотруднику, получившему травму на производстве. Об этом сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.

«Заявитель получил производственную травму в октябре 2024 года, выполняя работы, не предусмотренные его трудовым договором в ООО „Мастер-Нефть“. Суд удовлетворил иск и обязал компанию выплатить пострадавшему 400 тысяч рублей компенсации морального вреда», — сообщили в ведомстве.

По данным надзорного органа, нефтяник трудился в компании «Мастер-Нефть» в Когалыме. В октябре 2024 года он получил травму на рабочем месте. Проверка установила, что работодатель допустил нарушения правил охраны труда. Прокуратура Когалыма обратилась в суд с иском, который был полностью удовлетворен. Компания выплатила пострадавшему 400 тысяч рублей.Ранее URA.RU писало, что нефтяник из ХМАО отсудил у американской компании полмиллиона рублей за разбитое крюком лицо. Он работал в российском филиале международной нефтесервисной компании «Везерфорд», штаб-квартира которой находится в США.

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В Когалыме (ХМАО) суд удовлетворил иск прокуратуры к фирме «Мастер-Нефть», которая оказывает сервисные услуги нефтяным предприятиям. Он обязал компанию выплатить 400 тысяч рублей компенсации морального вреда сотруднику, получившему травму на производстве. Об этом сообщила окружная прокуратура на официальном сайте. «Заявитель получил производственную травму в октябре 2024 года, выполняя работы, не предусмотренные его трудовым договором в ООО „Мастер-Нефть“. Суд удовлетворил иск и обязал компанию выплатить пострадавшему 400 тысяч рублей компенсации морального вреда», — сообщили в ведомстве. По данным надзорного органа, нефтяник трудился в компании «Мастер-Нефть» в Когалыме. В октябре 2024 года он получил травму на рабочем месте. Проверка установила, что работодатель допустил нарушения правил охраны труда. Прокуратура Когалыма обратилась в суд с иском, который был полностью удовлетворен. Компания выплатила пострадавшему 400 тысяч рублей.Ранее URA.RU писало, что нефтяник из ХМАО отсудил у американской компании полмиллиона рублей за разбитое крюком лицо. Он работал в российском филиале международной нефтесервисной компании «Везерфорд», штаб-квартира которой находится в США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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