Ездил на покос и разводил скот: где и как рос новый свердловский губернатор Паслер

В детстве глава Свердловской области Паслер сажал картошку и ходил на плавание

02 апреля 2025 в 21:07 Размер текста - 17 +

Денис Паслер часто заезжает на малую Родину, у него там мама и брат Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Североуральск — небольшой город в Свердловской области, но здесь знают, кем гордиться. Именно отсюда родом Денис Паслер — новый губернатор. В юности он не боялся хозяйственной работы: ездил на покос, сажал картошку, разводил скот. Будучи свердловским премьером в 2010-е годы, активно помогал родному городу — с больницами, жильем и дорогами. Корреспондент URA.RU побывал на малой родине Паслера, пообщался с теми, кто знал его с детства, и узнал, что он сделал для родного края. Детство Денис Паслер родился и вырос в Североуральске. Это совсем небольшой город шахтеров и металлургов в шести часах езды от Екатеринбурга. Сейчас здесь живет чуть больше 24 тысяч человек. Лидия Жаркова была воспитательницей Дениса Паслера в детском саду Фото: Илья Московец © URA.RU Маленький Денис ходил в детский сад №23. По словам его воспитательницы, он был «очень спортивным мальчиком». «Мама у него работала в бассейне и говорила мне: „Отправляйте его на плавание“. Когда дети позавтракают, я отправляла Дениса на плавание, переживала — там же дорогу надо переходить. Я Галине (матери Дениса Паслера — прим. ред.) говорю: „Как он перейдет?“. Но ничего… Потом он приходил после плавания, ему приносили с кухни обед разогретый, он ел и ложился спать. Хороший мальчишка», — вспомнила Лидия Жаркова. Жила семья Паслеров в частном доме. Они разводили скот, выращивали картошку, ездили на покос. Со всем этим родителям помогали дети — Денис, Владимир, Иван. «Трое сыновей всегда помогали. Картошки много садили, целыми полями. Парни никогда не гнушались никакой работы. Скотины было много всегда: гусей, кур, овец, чего только не было. Дети работящие», — вспомнила продавщица Людмила Щербакова, в магазин к которой ходил Денис. Она запомнила его улыбчивым, приветливым и опрятным парнем. Несколько лет Денис с родителями и братьями жил в четырехэтажном доме на ул. Мира, 5. Сегодня уже не осталось соседей, заставших его в те времена. В этом доме Денис Паслер провел часть детства Фото: Илья Московец © URA.RU Школа Учился Денис в школе №1. Он активно занимался спортом, участвовал во всех мероприятиях, был хорошистом. «Человек помнит о школе. Он помнит, какие труд и душу учителя вкладывали в развитие учеников. Он через всю жизнь несет теплоту в сердце. И до конца жизни это будет. У таких людей по-другому не бывает. Надеюсь, что и о городе о нашем не забудет», — рассказала учительница русского языка и литературы Алена Воинкова (ранее мы общались с классным руководителем Дениса Паслера и его одноклассниками). В этой школе Денис Паслер получал знания Фото: Илья Московец © URA.RU Родители сыновей особо не баловали. «Парни есть парни, хочется по улицам побегать, но дома — строго. И кнутом, и пряником», — продолжила учительница. Сейчас братья сохранили свое трепетное отношение к родителям: помогают матери (Денис Паслер был в Североуральске за пару недель до назначения) и стараются как можно чаще бывать на могиле отца, почти каждый месяц. По словам Алены, местные жители очень уважали Паслера-старшего и сравнивают с ним его детей. «К людям хорошо относился. Придет, спросит как настроение. Эти человеческие качества передались и детям. Впитали это от своего отца», — отметила Воинкова. Отремонтированный актовый зал Фото: Илья Московец © URA.RU Будучи уже премьером, в феврале 2014 года Денис Паслер передал спортсменам школы факел олимпийской эстафеты. Благодаря его усилиям при школе появился современный стадион. Затем подобные спортобъекты начали строить и в других школах Североуральска. При поддержке Паслера в школе №1 реконструировали актовый зал. Там заменили сиденья, шторы, сцену, оборудование. «Мы вошли, нам казалось — царский уголок. До сих пор актовый зал радует глаз. Здесь до сих пор проходят не только школьные мероприятия, но и городские», — сказала Алена Воинкова. Помощь Паслер-премьер уделял особое внимание не только родной школе, но и городу в целом. Благодаря ему реконструировали бассейн «Нептун». Именно там в юности Денис Паслер занимался плаванием. Также при его поддержке ввели в эксплуатацию многострадальный долгострой на ул. Павла Баянова,6. Больше 10 лет местные власти не могли найти подрядчика для завершения строительства, но свердловский премьер нашел генподрядчика и выделил деньги. Теперь здесь живут учителя и врачи. Сейчас в доме на Павла-Баянова живут врачи и учителя Фото: Илья Московец © URA.RU При поддержке Паслера в 2014 году центральная городская больница переехала из старого, ветхого здания на ул. Ленина,33 в новое на ул. Маяковского, 11а. Теперь там оказывают специализированную помощь по неврологии, травматологии, ортопедии, хирургии. Благодаря помощи Дениса Паслера центральная городская больница переехала из старого здания (слева) в новое (справа) Илья Московец © URA.RU Помогал Паслер и с реконструкцией дорог. На капитальный ремонт улицы Ленина выделили 79 млн рублей. В 2013 году Паслер лично приезжал в Североуральск, чтобы оценить качество дороги. В те годы ему активно помогал мэр округа Борис Меньшиков (был главой Североуральска с 2014-го по 2017-й). «Сильный характер, крепкий. Людей знает, разбирается в них. Сам работяга. Характер упрямый, энергичный. Понимал, кого можно привлекать к работе. Мудрый руководитель. В наше время опорный край державы должен быть в сильных руках», — считает Меньшиков. Сейчас улица Ленина в Североуральске — одна из самых благоустроенных Фото: Илья Московец © URA.RU В 2015 году местная власть ввела медаль «За заслуги перед Североуральским округом». Первую вручили именно Денису Паслеру 29 октября, в день его рождения. При этом сам он никогда особого отношения к себе не требовал. «Не приветствовал того, чтобы его или ее семью как-то выделяли. Зазнайства не было», — подчеркнул Меньшиков. Ожидания Нынешний мэр Североуральского округа Светлана Миронова считает основными проблемами Североуральска — ЖКХ, отсутствие своего источника водоснабжения и старые котельные. И надеется, что новый глава региона посодействует. Мирнова рассказала URA.RU, что была на представлении Паслера 28 марта в Екатеринбурге (хотя звали туда в основном глав близлежащих городов). «Было волнительно. У каждого (Евгения Куйвашева и Дениса Паслера — прим. ред.) была своя эпоха правления», — сказала Миронова. По мнению Светланы Мироновой, новый губернатор может помочь родному городу с ЖКХ Фото: Илья Московец © URA.RU Меньшиков хотел бы попросить губернатора создать в округе новое производство. «Многие трудоспособные люди уезжают на вахту. Это и семьям накладно, и дети растут без пригляда родителей. Производство бы открыть, особенно для людей предпенсионного возраста, когда в шахте человек уже работать уже не может», — отметил он. Местные жители считают, что основная проблема города — дороги. Некоторые из ждут, что при новом губернаторе зимой снег будет убираться лучше. А вот пенсионер Юрий Вечерний хотел бы, чтобы Североуральск сравнялся с Волчанском по качеству уборки. «Там вообще все прекрасно сделали. Дороги хорошо убирают, никогда соль не сыплют. Все убрано, снег убран, пруд сделали отличный. Ждем, если не лучше Волчанска, то хотя бы так же станет в нашем Североуральске», — подытожил пенсионер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Североуральск — небольшой город в Свердловской области, но здесь знают, кем гордиться. Именно отсюда родом Денис Паслер — новый губернатор. В юности он не боялся хозяйственной работы: ездил на покос, сажал картошку, разводил скот. Будучи свердловским премьером в 2010-е годы, активно помогал родному городу — с больницами, жильем и дорогами. Корреспондент URA.RU побывал на малой родине Паслера, пообщался с теми, кто знал его с детства, и узнал, что он сделал для родного края. Денис Паслер родился и вырос в Североуральске. Это совсем небольшой город шахтеров и металлургов в шести часах езды от Екатеринбурга. Сейчас здесь живет чуть больше 24 тысяч человек. Маленький Денис ходил в детский сад №23. По словам его воспитательницы, он был «очень спортивным мальчиком». «Мама у него работала в бассейне и говорила мне: „Отправляйте его на плавание“. Когда дети позавтракают, я отправляла Дениса на плавание, переживала — там же дорогу надо переходить. Я Галине (матери Дениса Паслера — прим. ред.) говорю: „Как он перейдет?“. Но ничего… Потом он приходил после плавания, ему приносили с кухни обед разогретый, он ел и ложился спать. Хороший мальчишка», — вспомнила Лидия Жаркова. Жила семья Паслеров в частном доме. Они разводили скот, выращивали картошку, ездили на покос. Со всем этим родителям помогали дети — Денис, Владимир, Иван. «Трое сыновей всегда помогали. Картошки много садили, целыми полями. Парни никогда не гнушались никакой работы. Скотины было много всегда: гусей, кур, овец, чего только не было. Дети работящие», — вспомнила продавщица Людмила Щербакова, в магазин к которой ходил Денис. Она запомнила его улыбчивым, приветливым и опрятным парнем. Несколько лет Денис с родителями и братьями жил в четырехэтажном доме на ул. Мира, 5. Сегодня уже не осталось соседей, заставших его в те времена. Учился Денис в школе №1. Он активно занимался спортом, участвовал во всех мероприятиях, был хорошистом. «Человек помнит о школе. Он помнит, какие труд и душу учителя вкладывали в развитие учеников. Он через всю жизнь несет теплоту в сердце. И до конца жизни это будет. У таких людей по-другому не бывает. Надеюсь, что и о городе о нашем не забудет», — рассказала учительница русского языка и литературы Алена Воинкова (ранее мы общались с классным руководителем Дениса Паслера и его одноклассниками). Родители сыновей особо не баловали. «Парни есть парни, хочется по улицам побегать, но дома — строго. И кнутом, и пряником», — продолжила учительница. Сейчас братья сохранили свое трепетное отношение к родителям: помогают матери (Денис Паслер был в Североуральске за пару недель до назначения) и стараются как можно чаще бывать на могиле отца, почти каждый месяц. По словам Алены, местные жители очень уважали Паслера-старшего и сравнивают с ним его детей. «К людям хорошо относился. Придет, спросит как настроение. Эти человеческие качества передались и детям. Впитали это от своего отца», — отметила Воинкова. Будучи уже премьером, в феврале 2014 года Денис Паслер передал спортсменам школы факел олимпийской эстафеты. Благодаря его усилиям при школе появился современный стадион. Затем подобные спортобъекты начали строить и в других школах Североуральска. При поддержке Паслера в школе №1 реконструировали актовый зал. Там заменили сиденья, шторы, сцену, оборудование. «Мы вошли, нам казалось — царский уголок. До сих пор актовый зал радует глаз. Здесь до сих пор проходят не только школьные мероприятия, но и городские», — сказала Алена Воинкова. Паслер-премьер уделял особое внимание не только родной школе, но и городу в целом. Благодаря ему реконструировали бассейн «Нептун». Именно там в юности Денис Паслер занимался плаванием. Также при его поддержке ввели в эксплуатацию многострадальный долгострой на ул. Павла Баянова,6. Больше 10 лет местные власти не могли найти подрядчика для завершения строительства, но свердловский премьер нашел генподрядчика и выделил деньги. Теперь здесь живут учителя и врачи. При поддержке Паслера в 2014 году центральная городская больница переехала из старого, ветхого здания на ул. Ленина,33 в новое на ул. Маяковского, 11а. Теперь там оказывают специализированную помощь по неврологии, травматологии, ортопедии, хирургии. Помогал Паслер и с реконструкцией дорог. На капитальный ремонт улицы Ленина выделили 79 млн рублей. В 2013 году Паслер лично приезжал в Североуральск, чтобы оценить качество дороги. В те годы ему активно помогал мэр округа Борис Меньшиков (был главой Североуральска с 2014-го по 2017-й). «Сильный характер, крепкий. Людей знает, разбирается в них. Сам работяга. Характер упрямый, энергичный. Понимал, кого можно привлекать к работе. Мудрый руководитель. В наше время опорный край державы должен быть в сильных руках», — считает Меньшиков. В 2015 году местная власть ввела медаль «За заслуги перед Североуральским округом». Первую вручили именно Денису Паслеру 29 октября, в день его рождения. При этом сам он никогда особого отношения к себе не требовал. «Не приветствовал того, чтобы его или ее семью как-то выделяли. Зазнайства не было», — подчеркнул Меньшиков. Нынешний мэр Североуральского округа Светлана Миронова считает основными проблемами Североуральска — ЖКХ, отсутствие своего источника водоснабжения и старые котельные. И надеется, что новый глава региона посодействует. Мирнова рассказала URA.RU, что была на представлении Паслера 28 марта в Екатеринбурге (хотя звали туда в основном глав близлежащих городов). «Было волнительно. У каждого (Евгения Куйвашева и Дениса Паслера — прим. ред.) была своя эпоха правления», — сказала Миронова. Меньшиков хотел бы попросить губернатора создать в округе новое производство. «Многие трудоспособные люди уезжают на вахту. Это и семьям накладно, и дети растут без пригляда родителей. Производство бы открыть, особенно для людей предпенсионного возраста, когда в шахте человек уже работать уже не может», — отметил он. Местные жители считают, что основная проблема города — дороги. Некоторые из ждут, что при новом губернаторе зимой снег будет убираться лучше. А вот пенсионер Юрий Вечерний хотел бы, чтобы Североуральск сравнялся с Волчанском по качеству уборки. «Там вообще все прекрасно сделали. Дороги хорошо убирают, никогда соль не сыплют. Все убрано, снег убран, пруд сделали отличный. Ждем, если не лучше Волчанска, то хотя бы так же станет в нашем Североуральске», — подытожил пенсионер.