03 июля 2025

Где в Тюмени на две недели отключат горячую воду. Список

В Тюмени 7 июля отключат горячую воду в центре города
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Ограничения будут действовать в домах на улицах Минская, Киевская, Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ
Ограничения будут действовать в домах на улицах Минская, Киевская, Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ Фото:

В Тюмени в районах Дом Обороны, центр и Маяк 4 июля заканчивается третий этап опрессовок. Такая информация указана на сайте УСТЭК. Следующим микрорайоном, где с 7 по 18 июля отключат горячую воду, станет центральная часть города.

«Контур гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в межотопительный период в 2025 года с 20 мая по 29 августа в городе Тюмени. Ограничения подачи тепловой энергии — четвертый этап: с 7 по 18 июля», — указано в сообщении.

Ограничения будут действовать в домах на улицах Минская, Киевская, Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ, проезд Геологоразведчиков, Республики, Малыгина, 30 лет Победы, Валерии Гнаровской, Холодильной. Полный список адресов опубликован на сайте УСТЭК. Другие этапы пройдут в следующие периоды:

  • с 21 июля по 1 августа — КПД, Гилевская роща;
  • с 4 по 15 августа — Червишевский тракт;
  • с 18 по 29 августа — Мельникайте, 50 лет Октября.

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В Тюмени в районах Дом Обороны, центр и Маяк 4 июля заканчивается третий этап опрессовок. Такая информация указана на сайте УСТЭК. Следующим микрорайоном, где с 7 по 18 июля отключат горячую воду, станет центральная часть города. «Контур гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в межотопительный период в 2025 года с 20 мая по 29 августа в городе Тюмени. Ограничения подачи тепловой энергии — четвертый этап: с 7 по 18 июля», — указано в сообщении. Ограничения будут действовать в домах на улицах Минская, Киевская, Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ, проезд Геологоразведчиков, Республики, Малыгина, 30 лет Победы, Валерии Гнаровской, Холодильной. Полный список адресов опубликован на сайте УСТЭК. Другие этапы пройдут в следующие периоды:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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