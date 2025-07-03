В Тюмени в районах Дом Обороны, центр и Маяк 4 июля заканчивается третий этап опрессовок. Такая информация указана на сайте УСТЭК. Следующим микрорайоном, где с 7 по 18 июля отключат горячую воду, станет центральная часть города.
«Контур гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в межотопительный период в 2025 года с 20 мая по 29 августа в городе Тюмени. Ограничения подачи тепловой энергии — четвертый этап: с 7 по 18 июля», — указано в сообщении.
Ограничения будут действовать в домах на улицах Минская, Киевская, Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ, проезд Геологоразведчиков, Республики, Малыгина, 30 лет Победы, Валерии Гнаровской, Холодильной. Полный список адресов опубликован на сайте УСТЭК. Другие этапы пройдут в следующие периоды:
- с 21 июля по 1 августа — КПД, Гилевская роща;
- с 4 по 15 августа — Червишевский тракт;
- с 18 по 29 августа — Мельникайте, 50 лет Октября.
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