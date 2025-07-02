Слезы и цветы: Ноябрьск простился с одним из пяти погибших в трагической аварии. Фоторепортаж

В Ноябрьске прошло массовое прощание с погибшим в аварии подростком

03 июля 2025 в 18:33 Размер текста - 17 +

Как прошла церемония прощания с Игорем Степановым Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Смертельные ДТП на Ямале В Ноябрьске 3 июля 2025 года прошла траурная церемония прощания с 15-летним Игорем Степановым, одним из пяти погибших в результате серьезной аварии, произошедшей 28 июня на трассе Сургут — Салехард. Сотни жителей города пришли выразить соболезнования семье подростка и поддержать родных в тяжелый момент. Уже с самого утра у ритуального зала образовалась длинная очередь. Среди пришедших были не только одноклассники и друзья Игоря, но и ученики других школ, студенты, а также неравнодушные жители города. Массовое прощание с погибшим подростком Церемония прощания с Игорем Степановым Фото: Александр Коломиец Уже в первые минуты перед ритуальным залом образовалась длинная очередь. Среди пришедших было много молодых людей и подростков — не только одноклассники Игоря, но и ученики других школ, студенты, а также просто неравнодушные горожане. Некоторые из них лично не были знакомы с погибшим, но пришли, чтобы почтить его память и поддержать родных. Первыми попытались войти в зал малолетние друзья Игоря, однако им тактично объяснили, что право первыми проститься с усопшим имеют близкие родственники. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из присутствовавших на церемонии горожанок. Участие официальных лиц и поддержка общества Церемония прощания с Игорем Степановым Фото: Александр Коломиец Помимо простых ноябрян, на прощании присутствовали официальные лица: около десятка сотрудников местного отделения МЧС, заместитель главы города Светлана Фатеева и мэр Алексей Романов. Они, как и большинство пришедших, выразили соболезнования семье, возложили цветы к гробу и почтили память погибшего, после чего покинули зал. Память о погибшем Церемония прощания с Игорем Степановым Фото: Александр Коломиец Игоря Степанова характеризуют как доброжелательного, отзывчивого и целеустремленного юношу. По воспоминаниям его друзей и педагогов, присутствовавших на церемонии прощания, он всегда стремился оказать помощь и поддержать окружающих. Светлая память о нем будет жить в сердцах множества жителей Ноябрьска. Горожане продолжают выражать соболезнования семьям погибших, а в социальных сетях появляются слова поддержки и сочувствия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске 3 июля 2025 года прошла траурная церемония прощания с 15-летним Игорем Степановым, одним из пяти погибших в результате серьезной аварии, произошедшей 28 июня на трассе Сургут — Салехард. Сотни жителей города пришли выразить соболезнования семье подростка и поддержать родных в тяжелый момент. Уже с самого утра у ритуального зала образовалась длинная очередь. Среди пришедших были не только одноклассники и друзья Игоря, но и ученики других школ, студенты, а также неравнодушные жители города. Массовое прощание с погибшим подростком Уже в первые минуты перед ритуальным залом образовалась длинная очередь. Среди пришедших было много молодых людей и подростков — не только одноклассники Игоря, но и ученики других школ, студенты, а также просто неравнодушные горожане. Некоторые из них лично не были знакомы с погибшим, но пришли, чтобы почтить его память и поддержать родных. Первыми попытались войти в зал малолетние друзья Игоря, однако им тактично объяснили, что право первыми проститься с усопшим имеют близкие родственники. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из присутствовавших на церемонии горожанок. Участие официальных лиц и поддержка общества Помимо простых ноябрян, на прощании присутствовали официальные лица: около десятка сотрудников местного отделения МЧС, заместитель главы города Светлана Фатеева и мэр Алексей Романов. Они, как и большинство пришедших, выразили соболезнования семье, возложили цветы к гробу и почтили память погибшего, после чего покинули зал. Память о погибшем Игоря Степанова характеризуют как доброжелательного, отзывчивого и целеустремленного юношу. По воспоминаниям его друзей и педагогов, присутствовавших на церемонии прощания, он всегда стремился оказать помощь и поддержать окружающих. Светлая память о нем будет жить в сердцах множества жителей Ноябрьска. Горожане продолжают выражать соболезнования семьям погибших, а в социальных сетях появляются слова поддержки и сочувствия.