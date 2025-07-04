Назван приятный размер пенсии для летчиков-испытателей

Средний размер пенсии летчиков-испытателей в России превысил 163 тысячи рублей на 1 апреля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ.
По информации фонда, к началу второго квартала этого года средний размер пенсионных выплат российским летчикам-испытателям достиг 163 120 рублей в месяц. Это на 13 тысяч рублей больше, чем в январе 2025 года. В фонде уточнили, что для работающих представителей данной категории средняя пенсия составляет 151 034 рубля, а для неработающих — 167 107 рублей, сообщают РИА Новости.
Ранее в Соцфонде рассказали о повышении средней пенсии в России. За последний год она выросла на 2,5 тысячи рублей.
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