Назван приятный размер пенсии для летчиков-испытателей

Средняя пенсия летчиков испытателей в РФ составила более 160 тысяч рублей
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Пенсия летчиков-испытателей продолжает расти
Пенсия летчиков-испытателей продолжает расти Фото:

Средний размер пенсии летчиков-испытателей в России превысил 163 тысячи рублей на 1 апреля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ.

По информации фонда, к началу второго квартала этого года средний размер пенсионных выплат российским летчикам-испытателям достиг 163 120 рублей в месяц. Это на 13 тысяч рублей больше, чем в январе 2025 года. В фонде уточнили, что для работающих представителей данной категории средняя пенсия составляет 151 034 рубля, а для неработающих — 167 107 рублей, сообщают РИА Новости. 

Ранее в Соцфонде рассказали о повышении средней пенсии в России. За последний год она выросла на 2,5 тысячи рублей.

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Средний размер пенсии летчиков-испытателей в России превысил 163 тысячи рублей на 1 апреля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ. По информации фонда, к началу второго квартала этого года средний размер пенсионных выплат российским летчикам-испытателям достиг 163 120 рублей в месяц. Это на 13 тысяч рублей больше, чем в январе 2025 года. В фонде уточнили, что для работающих представителей данной категории средняя пенсия составляет 151 034 рубля, а для неработающих — 167 107 рублей, сообщают РИА Новости.  Ранее в Соцфонде рассказали о повышении средней пенсии в России. За последний год она выросла на 2,5 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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