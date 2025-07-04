Беспилотник ВСУ повредил электроподстанцию в Сергиевом Посаде

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Беспилотник ВСУ повредил электроподстанцию
Беспилотник ВСУ повредил электроподстанцию Фото:

В подмосковном Сергиевом Посаде упавший беспилотник ВСУ повредил подстанцию. Без света остались два микрорайона, сообщила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.

«Без электричества [остались] мкр. Звездочка и Рабочий поселок», — написала она в telegram-канале. Перекрыты въезды на улицы Октябрьскую и Симоненкова. Сама глава округа находится на месте ЧП.

Ранее жители Сергиева Посада пожаловались на отсутствие электричества и рассказали о взрывах над городом. Глава округа Оксана Ероханова подтвердила информацию об атаке беспилотников ВСУ.

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В подмосковном Сергиевом Посаде упавший беспилотник ВСУ повредил подстанцию. Без света остались два микрорайона, сообщила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова. «Без электричества [остались] мкр. Звездочка и Рабочий поселок», — написала она в telegram-канале. Перекрыты въезды на улицы Октябрьскую и Симоненкова. Сама глава округа находится на месте ЧП. Ранее жители Сергиева Посада пожаловались на отсутствие электричества и рассказали о взрывах над городом. Глава округа Оксана Ероханова подтвердила информацию об атаке беспилотников ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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