Губернатор Подмосковья: при атаке БПЛА в Сергиевом Посаде ранены два жителя

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По словам Воробьева, жизни пострадавших жителей Сергиева Посада ничего не угрожает
По словам Воробьева, жизни пострадавших жителей Сергиева Посада ничего не угрожает Фото:
новость из сюжета
Сергиев Посад атакован украинскими беспилотниками

Два жителя Подмосковья получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в Сергиево-Посадском округе утром 4 июля. У одного из них зафиксирована черепно-мозговая травма, у другого — ушиб грудной клетки, оба госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников. Пострадали два человека: 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба; у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки. Оба доставлены в Сергиево-Посадскую больницу», — написал Воробьев в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что состояние пострадавших средней тяжести, угрозы жизни нет.

По словам губернатора, на всех местах падения дронов продолжают работать оперативные службы. Энергетики ведут восстановление электроснабжения в пострадавших районах. Также специалисты осматривают здания и проверяют их на наличие повреждений, чтобы как можно скорее обеспечить безопасность жителей.

Утром 4 июля Сергиево-Посадский городской округ Московской области подвергся атаке беспилотников. В результате происшествия зафиксированы разрушения, один человек получил травмы, отмечаются перебои с электро- и водоснабжением. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, передает MK.RU.

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Два жителя Подмосковья получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в Сергиево-Посадском округе утром 4 июля. У одного из них зафиксирована черепно-мозговая травма, у другого — ушиб грудной клетки, оба госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Сегодня утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников. Пострадали два человека: 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба; у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки. Оба доставлены в Сергиево-Посадскую больницу», — написал Воробьев в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что состояние пострадавших средней тяжести, угрозы жизни нет. По словам губернатора, на всех местах падения дронов продолжают работать оперативные службы. Энергетики ведут восстановление электроснабжения в пострадавших районах. Также специалисты осматривают здания и проверяют их на наличие повреждений, чтобы как можно скорее обеспечить безопасность жителей. Утром 4 июля Сергиево-Посадский городской округ Московской области подвергся атаке беспилотников. В результате происшествия зафиксированы разрушения, один человек получил травмы, отмечаются перебои с электро- и водоснабжением. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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