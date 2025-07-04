Прокуратура открыла горячую линию после атаки беспилотников в Сергиевом Посаде

В Сергиеве Посаде для жителей открыта горячая линия после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. +7-916-240-31-282», — говорится в telegram-канале ведомства. Кроме того, по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина, ситуацию под контроль взял городской прокурор Игорь Фокин.
Утром 4 июля украинские БПЛА атаковали Сергиев-Посад, в результате была повреждена электроподстанция. Из-за чего в отдельных микрорайонах было отключено электричество. По предварительным данным, пострадали два человека. Местные жители сообщали о перебоях с электроснабжением и о густом черном дыме в районе хлебокомбината.
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