ФАС объявила предупреждение крупнейшему производителю соли в России

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«Руссоль» получила предупреждение от ФАС России
«Руссоль» получила предупреждение от ФАС России Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение крупнейшему производителю пищевой соли в стране, компании «Руссоль», за уклонение от заключения договоров поставки. Представители компании пока не комментировали ситуацию.

«ФАС выдала предупреждение крупнейшему производителю соли в России», — сообщает служба в своем telegram-канале. По их данным, в 2024 году «Руссоль» занимала доминирующее положение на оптовом рынке пищевой соли. Однако компания уклонялась от подписания договоров с такими компаниями, как «Сольторг» и «Главснаб». Такие действия могут быть расценены как нарушение антимонопольного законодательства РФ.

В связи с этим ФАС потребовала от «Руссоль» разработать новую торговую политику. Она должна включать четкий порядок заключения договоров поставки и удовлетворения заявок, а также принципы ценообразования на товар. Ожидается, что новая торговая политика поможет нормализовать взаимодействие на рынке и устранить возможные антимонопольные нарушения.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение крупнейшему производителю пищевой соли в стране, компании «Руссоль», за уклонение от заключения договоров поставки. Представители компании пока не комментировали ситуацию. «ФАС выдала предупреждение крупнейшему производителю соли в России», — сообщает служба в своем telegram-канале. По их данным, в 2024 году «Руссоль» занимала доминирующее положение на оптовом рынке пищевой соли. Однако компания уклонялась от подписания договоров с такими компаниями, как «Сольторг» и «Главснаб». Такие действия могут быть расценены как нарушение антимонопольного законодательства РФ. В связи с этим ФАС потребовала от «Руссоль» разработать новую торговую политику. Она должна включать четкий порядок заключения договоров поставки и удовлетворения заявок, а также принципы ценообразования на товар. Ожидается, что новая торговая политика поможет нормализовать взаимодействие на рынке и устранить возможные антимонопольные нарушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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