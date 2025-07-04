Челябинский губернатор Текслер в Троицке поблагодарил полковых имамов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на открытии «Расулевских чтений» в Троицке поблагодарил представителей духовенства, которые окормляют бойцов на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Сотни священников и имамов ушли в зону специальной военной операции, постоянно поддерживают наших бойцов. И мы благодарны всем священнослужителям, кто сегодня на передовой поддерживает наших ребят», — подчеркнул Текслер.
Губернатор отметил, что все церкви и мечети, в том числе на территории Челябинской области, стали центрами сбора гуманитарных грузов. Повсеместно эту работу координируют служители церкви и муфтии.
«Расулевские чтения» проводятся с 3 по 5 июля в Челябинске и Троицке. В них принимают участие более 900 представителей органов власти, ученых-религиоведов, философов, активистов национально-культурных центров, религиозных и общественных организаций из 17 регионов России и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Текслер подчеркнул, что одна из секций «Расулевских чтений» посвящена изучению роли полковых имамов и священнослужителей в современных военных условиях. Итоговые материалы, будут востребованы в информационной войне, когда враг пытается «разжечь конфликты на межнациональной почве, вбить клин между представителями традиционных конфессий».
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