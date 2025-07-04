Челябинский губернатор Текслер в Троицке поблагодарил полковых имамов

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Алексей Текслер поблагодарил духовенство
Алексей Текслер поблагодарил духовенство Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на открытии «Расулевских чтений» в Троицке поблагодарил представителей духовенства, которые окормляют бойцов на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сотни священников и имамов ушли в зону специальной военной операции, постоянно поддерживают наших бойцов. И мы благодарны всем священнослужителям, кто сегодня на передовой поддерживает наших ребят», — подчеркнул Текслер.

Губернатор отметил, что все церкви и мечети, в том числе на территории Челябинской области, стали центрами сбора гуманитарных грузов. Повсеместно эту работу координируют служители церкви и муфтии.

«Расулевские чтения» проводятся с 3 по 5 июля в Челябинске и Троицке. В них принимают участие более 900 представителей органов власти, ученых-религиоведов, философов, активистов национально-культурных центров, религиозных и общественных организаций из 17 регионов России и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Текслер подчеркнул, что одна из секций «Расулевских чтений» посвящена изучению роли полковых имамов и священнослужителей в современных военных условиях. Итоговые материалы, будут востребованы в информационной войне, когда враг пытается «разжечь конфликты на межнациональной почве, вбить клин между представителями традиционных конфессий».

Имамы духовно помогают бойцам на СВО
Имамы духовно помогают бойцам на СВО
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на открытии «Расулевских чтений» в Троицке поблагодарил представителей духовенства, которые окормляют бойцов на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сотни священников и имамов ушли в зону специальной военной операции, постоянно поддерживают наших бойцов. И мы благодарны всем священнослужителям, кто сегодня на передовой поддерживает наших ребят», — подчеркнул Текслер. Губернатор отметил, что все церкви и мечети, в том числе на территории Челябинской области, стали центрами сбора гуманитарных грузов. Повсеместно эту работу координируют служители церкви и муфтии. «Расулевские чтения» проводятся с 3 по 5 июля в Челябинске и Троицке. В них принимают участие более 900 представителей органов власти, ученых-религиоведов, философов, активистов национально-культурных центров, религиозных и общественных организаций из 17 регионов России и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Текслер подчеркнул, что одна из секций «Расулевских чтений» посвящена изучению роли полковых имамов и священнослужителей в современных военных условиях. Итоговые материалы, будут востребованы в информационной войне, когда враг пытается «разжечь конфликты на межнациональной почве, вбить клин между представителями традиционных конфессий».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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