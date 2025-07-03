03 июля 2025

Власти ХМАО раскрыли, какие новые школы, сады и колледжи построят в 2025 году. Фото

В ХМАО откроют новые новые школы, сады и колледжи в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО откроют девять объектов образования в 2025 году
В ХМАО откроют девять объектов образования в 2025 году Фото:

В 2025 году в ХМАО введут в эксплуатацию девять объектов образования: школы, детский сад, кампус колледжа и образовательно-культурный комплекс. Они откроются в Ханты-Мансийске, Когалыме, Урае, Сургутском и Березовском районах, сообщил Стройкомплекс Югры.

«В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию девять объектов образования. Построят окружной лицей информационных технологий в Ханты-Мансийске, кампус Когалымского политехнического колледжа, средние школы в пгт. Белый Яр Сургутского района и в мкр. 1А Урая, детский сад в районе СУ-967 Ханты-Мансийска, образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт Березовского района», — указано в telegram-канале Стройкомплекса.

Также власти отремонтируют Лангепасский профессиональный колледж, Югорский политехнический колледж и Малоатлымскую школу с детским садом в Октябрьском районе. По восьми новым объектам уже начаты проектные работы. Еще по девяти в этом году будут заключены госконтракты.

Особое внимание уделят строительству здания мединститута в Ханты-Мансийске. В проектировании здания будут участвовать сами студенты.

На контроле властей остается проблемная школа-интернат в Нефтеюганске. Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев поручил оперативно составить дорожную карту по завершению объекта и обсудить ее с родителями будущих учеников.

Ранее URA.RU писало, что для строительства школы в микрорайоне 5А Сургута будут искать нового партнера. Нынешний концессионер не справляется со своими обязанностями, сообщил замгубернатора региона Азат Ислаев.

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В 2025 году в ХМАО введут в эксплуатацию девять объектов образования: школы, детский сад, кампус колледжа и образовательно-культурный комплекс. Они откроются в Ханты-Мансийске, Когалыме, Урае, Сургутском и Березовском районах, сообщил Стройкомплекс Югры. «В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию девять объектов образования. Построят окружной лицей информационных технологий в Ханты-Мансийске, кампус Когалымского политехнического колледжа, средние школы в пгт. Белый Яр Сургутского района и в мкр. 1А Урая, детский сад в районе СУ-967 Ханты-Мансийска, образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт Березовского района», — указано в telegram-канале Стройкомплекса. Также власти отремонтируют Лангепасский профессиональный колледж, Югорский политехнический колледж и Малоатлымскую школу с детским садом в Октябрьском районе. По восьми новым объектам уже начаты проектные работы. Еще по девяти в этом году будут заключены госконтракты. Особое внимание уделят строительству здания мединститута в Ханты-Мансийске. В проектировании здания будут участвовать сами студенты. На контроле властей остается проблемная школа-интернат в Нефтеюганске. Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев поручил оперативно составить дорожную карту по завершению объекта и обсудить ее с родителями будущих учеников. Ранее URA.RU писало, что для строительства школы в микрорайоне 5А Сургута будут искать нового партнера. Нынешний концессионер не справляется со своими обязанностями, сообщил замгубернатора региона Азат Ислаев.
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