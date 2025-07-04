Украинские дроны атаковали Рязанскую область

Минобороны: над Рязанской области сбили три БПЛА
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ВСУ днем 4 июля атаковали четыре региона РФ
ВСУ днем 4 июля атаковали четыре региона РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ попытались атаковать Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в период с 16:00 до 18:00 по московскому времени сбито 16 БПЛА.

«С 16.00 до 18.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны России в telegram-канале. Над Брянской областью было зафиксировано 11 беспилотных летательных аппаратов, над Рязанской областью — три, а над Смоленской и Орловской областями — по одному беспилотнику.

Ранее опасность БПЛА объявляли в нескольких регионах страны, например, в Пермском крае. Там была ограничена работа аэропорта, отсутствовал мобильный интернет. Что известно о произошедшем — в материале URA.RU. В период с 11:00 мск до 13:00 мск уничтожено 14 украинских БПЛА над регионами РФ.

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ВСУ попытались атаковать Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в период с 16:00 до 18:00 по московскому времени сбито 16 БПЛА. «С 16.00 до 18.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны России в telegram-канале. Над Брянской областью было зафиксировано 11 беспилотных летательных аппаратов, над Рязанской областью — три, а над Смоленской и Орловской областями — по одному беспилотнику. Ранее опасность БПЛА объявляли в нескольких регионах страны, например, в Пермском крае. Там была ограничена работа аэропорта, отсутствовал мобильный интернет. Что известно о произошедшем — в материале URA.RU. В период с 11:00 мск до 13:00 мск уничтожено 14 украинских БПЛА над регионами РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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