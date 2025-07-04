Украинские дроны атаковали Рязанскую область

ВСУ попытались атаковать Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в период с 16:00 до 18:00 по московскому времени сбито 16 БПЛА.
«С 16.00 до 18.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны России в telegram-канале. Над Брянской областью было зафиксировано 11 беспилотных летательных аппаратов, над Рязанской областью — три, а над Смоленской и Орловской областями — по одному беспилотнику.
Ранее опасность БПЛА объявляли в нескольких регионах страны, например, в Пермском крае. Там была ограничена работа аэропорта, отсутствовал мобильный интернет. Что известно о произошедшем — в материале URA.RU. В период с 11:00 мск до 13:00 мск уничтожено 14 украинских БПЛА над регионами РФ.
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