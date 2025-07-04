Беспилотная опасность: что известно об этом режиме, объявленном в Пермском крае

Днем 4 июля в Перми и Пермском крае объявили режим беспилотной опасности. Была ограничена работа аэропорта, отсутствовал мобильный интернет. Спустя несколько часов режим сняли. Что известно о нем — в материале URA.RU.
Введение режима
Режим беспилотной опасности ввели в Пермском крае, Татарстане, Удмуртии, Самарской и Оренбургской областях. Жители Прикамья получили сообщения на свои мобильные телефоны о режиме в 12:20. В социальных сетях МЧС Пермского края опубликовали карточки, как вести себя при атаке БПЛА. По словам властей, режим ввели из-за инцидентов с беспилотниками в соседних регионах.
Аэропорт прекратил работу
Сразу после объявления режима Росавиация сообщила, что аэропорт «Большое Савино» приостановил работу. Были задержаны рейсы в Москву, Самару, Нижневартовск и другие города. Но спустя час ограничения на полеты сняли.
Отключение мобильной связи и повышение цен на такси
Пермяки стали замечать перебои в работе мобильного интернета. Сеть не ловила в центральных районах города и на окраинах. Одновременно с этим взлетели цены на такси. Стоимость тарифов увеличилась в два раза.
Снятие режима
В 17:00 режим беспилотной опасности в Пермском крае сняли. Вслед за этим в городе заработал мобильный интернет. Горожане также заметили резкое снижение цен на такси.
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