В Сергиевом Посаде мужчина ударил ребенка ножом и попытался скрыться

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Полицейские пытаются проникнуть в дом мужчины, который ударил ребенка ножом
Полицейские пытаются проникнуть в дом мужчины, который ударил ребенка ножом Фото:

В Сергиевом Посаде мужчина с ножом напал на 9-летнего мальчика во дворе жилого дома на Новоугличском шоссе. Об этом пишут telegram-каналы.

«Это случилось во дворе дома на Новоугличском шоссе. Мужчина, на вид ему 55 лет, подошел сзади к мальчику, который сидел на качелях, и ударил его», — говорится в публикации Mash. По информации источника, неизвестный подошел к ребенку сзади, когда тот находился на качелях, и ударил его ножом в шею.

После совершенного нападения подозреваемый скрылся в своей квартире и заблокировал вход. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые пытаются зайти внутрь жилища. По информации telegram-канала «Сергиев Посад Life», пострадавшему ребенку оказали медицинскую помощь и доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Причины агрессивного поведения нападавшего пока не раскрываются.

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В Сергиевом Посаде мужчина с ножом напал на 9-летнего мальчика во дворе жилого дома на Новоугличском шоссе. Об этом пишут telegram-каналы. «Это случилось во дворе дома на Новоугличском шоссе. Мужчина, на вид ему 55 лет, подошел сзади к мальчику, который сидел на качелях, и ударил его», — говорится в публикации Mash. По информации источника, неизвестный подошел к ребенку сзади, когда тот находился на качелях, и ударил его ножом в шею. После совершенного нападения подозреваемый скрылся в своей квартире и заблокировал вход. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые пытаются зайти внутрь жилища. По информации telegram-канала «Сергиев Посад Life», пострадавшему ребенку оказали медицинскую помощь и доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Причины агрессивного поведения нападавшего пока не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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