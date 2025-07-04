В Сергиевом Посаде мужчина ударил ребенка ножом и попытался скрыться

В Сергиевом Посаде мужчина с ножом напал на 9-летнего мальчика во дворе жилого дома на Новоугличском шоссе. Об этом пишут telegram-каналы.
«Это случилось во дворе дома на Новоугличском шоссе. Мужчина, на вид ему 55 лет, подошел сзади к мальчику, который сидел на качелях, и ударил его», — говорится в публикации Mash. По информации источника, неизвестный подошел к ребенку сзади, когда тот находился на качелях, и ударил его ножом в шею.
После совершенного нападения подозреваемый скрылся в своей квартире и заблокировал вход. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые пытаются зайти внутрь жилища. По информации telegram-канала «Сергиев Посад Life», пострадавшему ребенку оказали медицинскую помощь и доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Причины агрессивного поведения нападавшего пока не раскрываются.
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